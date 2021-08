Lonen stijgen met bijna 3%, in welke sector moet je zijn?

Werkgevers zijn van plan hun personeel in 2022 een gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging van 2,8% te geven. De lonen stijgen dus fors. Dat blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. De werkgevers willen hun medewerkers niet kwijtraken, want er zijn meer vacatures dan werkzoekenden in Nederland. En dat is voor het eerst in zeker vijftig jaar.

In welke sectoren stijgen de lonen het hardst?

Sommige sectoren zullen genereuzer zijn dan andere, zo waarschuwt het onderzoeksbureau. De gemiddelde stijgingen in 2022 zijn naar verwachting hoger in de detailhandel (3,2%), de hightechsector (3,1%) en de automobielsector (3,1%). Werknemers in energiediensten en nutsbedrijven (2,2%), natuurlijke hulpbronnen (2,3%) en verzekeringen (2,4%) krijgen naar verwachting minder salarisverhoging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Werkgevers in Nederland zijn van plan hun personeel in 2022 een gemiddelde loonsverhoging van 2,8% te geven, nu de arbeidsmarkt herstelt na de onrust door de mondiale pandemie https://t.co/2bTeB1oQ7f #HR #totalrewards #arbeidsvoorwaarden #salaris pic.twitter.com/Id9qTxmEZS — WTWnl (@WTWnl) August 19, 2021

„Na een moeilijke periode voor werkgevers en werknemers heeft ons onderzoek bevestigd dat de loonstijgingen parallel lopen met het economische herstel na de coronacrisis”, vertelt Angel Hoover van Willis Towers Watson Benelux. „Sommige bedrijfstakken doen het beter dan andere, maar over het algemeen is het optimisme groot.”

Optimisme en herstel

Uit het onderzoek komen volgens het onderzoeksbureau duidelijke tekenen van optimisme en herstel onder werkgevers naar voren. Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse bedrijven zegt dat hun bedrijfsvooruitzichten ‘beter’ of ‘veel beter’ zijn dan ze eerder hadden geanticipeerd, terwijl slechts 2,5% zei dat deze slechter zijn dan eerder verwacht.

28% van de Nederlandse bedrijven is van plan om in de komende 12 maanden meer personeel aan te nemen, terwijl 8% verwacht het personeelsbestand in te krimpen. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven zegt te proberen functies in de verkoop te vervullen, terwijl technische beroepen (39%) en engineering (37%) ook hotspots zijn. De minst actieve wervingsgebieden zijn HR (3%), financiën (5%) en marketing (15%).

„De arbeidsmarkt ziet er optimistisch uit en de vooruitzichten voor het bedrijfsleven zijn beter dan velen hadden verwacht. Bedrijven zijn erop gebrand om functies in de verkoop en productontwikkeling te vervullen. Ondersteunende functies zoals HR en financiën zijn op dit moment minder in trek, maar dat zal waarschijnlijk veranderen naarmate het herstel doorzet”, aldus Hoover.

Overweeg jij een carrièreswitch? Lees dan hier wat je absoluut niet moet zeggen tijdens een sollicitatiegesprek!