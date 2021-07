Ophef en woedende reacties vanwege mogelijk testbeleid Lowlands

Vanochtend schreef Metro al over het testbeleid dat festival Lowlands mogelijk gaat voeren. Ben je niet volledig gevaccineerd, dan moet je tussendoor testen. Een Testen voor Toegang-test is namelijk ‘maar’ 40 uur geldig, en het festival is meerdere dagen. Op sociale media ontstond ophef en er zijn zelfs woedende reacties. De woordvoerder van organisator MOJO reageert.

Volgens de woordvoerder, Bente Bollman, zijn de reacties voornamelijk van mensen die helemaal niet naar het festival gaan. „Deze mensen reageren negatief op alles over corona.” Ook denkt hij dat de meeste mensen die de ophef veroorzaken, überhaupt nog nooit op Lowlands zijn geweest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als muziekliefhebber en muzikant met een groot hart voor de menselijkheid zou ik graag zien dat volgende hashtag trending wordt.#boycott_lowlands — Ra (STILL NOT BLOCKED BY MVR) (@_The_Real_Ra_) July 6, 2021

Ophef vanwege mogelijk testbeleid Lowlands

Maar de woordvoerder benadrukt ook dat het eventuele nieuwe beleid – dat nog niet vaststaat – niet voor problemen moet zorgen. „Iedereen kan gewoon naar Lowlands, er is voor alle bezoekers een oplossing.” Ook is het nadrukkelijk niet de bedoeling van de organisatie om een vaccinatie te verplichten. „We willen niemand een vaccinatie opdringen, jouw lijf is jouw lijf.”

Hoe goed het testbeleid ook bedoeld is, om ‘gedoe’ te voorkomen, dat maakt voor veel boze mensen niet uit. Sommigen roepen zelfs op tot een boycot van het hele festival. Anderen zeggen dat Lowlands jongeren ‘pusht’ een vaccinatie te nemen, of noemen het ‘vaccinpromotie’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De organisatie van Lowlands die aanraadt te vaccineren omdat testen “veel gedoe” is, is een goed voorbeeld van de meest gehoorde reden om te vaccineren: niet vaccineren levert “gedoe” op of leidt tot uitsluiting. Met angst voor het virus heeft het veelal niets te maken. — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft er nog iemand zin om naar Lowlands te gaan? Wat een vaccin-promotie. Voor een festival in de open lucht 🤮🥳 https://t.co/If0TuBHVbC — Flap Friesland 🗣 (@FlapFriesland) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

😳Lowlands pusht jonge mensen om een vaccin te nemen. Niet om medische redenen, maar om het bureaucratisch drama van tussentijds ‘testen voor toegang’ (zie artikel) te voorkomen. Is dit de juiste motivatie/argumentatie voor medische beslissingen? 🤔https://t.co/owYdG0gdLj https://t.co/YV2Wj0sxG3 pic.twitter.com/hMMDNiPbAE — Thomas Bollen (@mrtbollen) July 6, 2021

‘Geweldig nieuws’

Maar er zijn ook mensen die wel blij worden van alle ophef. Volgens hen zijn ze nu namelijk verzekerd van een ‘wappie-vrij’ festival. En zij nemen maar wat graag de kaartjes over van mensen die nu opeens niet meer willen. Maar dan wel het liefst „met kampeerplek”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zijn er nog antivaxxers die van hun Lowlands kaartje af willen? Graag twee met kampeerplek. — Arichiku Lokato 🍓 (@woordenoord) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geweldig nieuws, Lowlands wordt wappie-vrij https://t.co/pvpQN0oubb — stijn, vaxxed megafauna (@AlteredB34st) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zie dat #Lowlands dit jaar geboycot wordt door antivaxxers. Dat is fantastisch nieuws! Krijg zin om te gaan zo! Wie biedt zijn kaartjes aan voor een leuk prijsje? 😆 — Sacha (@SesjoeKetesjoe) July 6, 2021

Lowlands vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus. De organisatie gaat er vooralsnog van uit dat het evenement, met bovenstaande maatregelen, weer op de reguliere manier kan doorgaan. De line-up is al voor een groot deel rond, al moesten er gisteren vijf namen van de lijst omdat ze niet meer kunnen komen door de coronabeperkingen. Vandaag zijn 29 nieuwe acts aangekondigd.