Man neemt Tinder Plus zodat hij kan daten met olympische atleten en gaat viral

Komediant Reed Kavner heeft een wel hele slimme manier gevonden om olympische atleten te daten. Hij deelde op TikTok hoe hij het voor elkaar kreeg en ging viral.

Het begint allemaal met het downloaden van de dating app Tinder. Kavner downloadde Tinder en nam vervolgens een Tinder Plus-abonnement. „Ik betaalde voor Tinder Plus zodat ik in het olympische dorp kon swipen en een atleet kon daten”, stelt Kavner volgens CNN. De komediant vond zijn uitvinding zo grappig dat hij het besloot te delen op TikTok.

Kavner deelde handigheidje

Als je een abonnement op Tinder Plus of Tinder Gold neemt, kun je Tinder Paspoort gebruiken. Deze feature van de app laat je swipen door profielen van gebruikers in andere werelddelen. Dit kun je doen op basis van een stad waarvan je de naam invoert of door het plaatsen van een pinnetje op een specifieke locatie.

‘Kijken wat er gebeurt’

Kavner besloot een pinnetje middenin het olympische dorp te plaatsen. „Ik heb het altijd leuk gevonden om ongewone en onverwachte manieren te ontdekken om technologie te gebruiken”, verklaart hij. „Dit was één van die dingen waarvan ik dacht: ik weet dat deze feature van Tinder niet zo gebruikt hoort te worden, maar laten we eens kijken wat er gebeurt als ik het probeer.”

Het idee van Kavner werkte. Hij kwam onder andere biatleet Grete Gaim en zwemster Katerine Savard tegen. Op TikTok heeft het filmpje al bijna een miljoen likes gekregen. Tinder heeft via TikTok ook op het filmpje gereageerd. „Je doet niet mee aan de Olympische Spelen, maar je wint de wedstrijd”, schreef het datingbedrijf onder de video.

‘Veel mensen gingen het uitproberen’

Hoewel het idee van Kavner in eerste instantie werkte, had hij het misschien beter niet online kunnen delen. Veel mensen besloten het namelijk zelf ook uit te proberen. „Wat me verbaasde, is dat zo veel mensen het uit gingen proberen. Ik zag het meteen toen ik aan het swipen was, want ik kwam steeds meer mensen tegen die geen atleet zijn”, vertelt Kavner.