Hoofdofficier zaak-Mallorca: ‘Digitale heksenjacht kan leiden tot lelijke toestanden’

De digitale heksenjacht die ontstaan is omtrent de zaak-Mallorca gaat alle perken te buiten. Volgens hoofdofficier Rutger Jeuken is „het te zot voor woorden” dat namen en adressen van mogelijke verdachten verspreid worden en dat er zelfs een officier van justitie belaagd wordt. „Het kan leiden tot hele lelijke toestanden”, stelde Jeuken aan tafel bij Op1.

„Een van mijn teamleiders belde me. Er gaat namelijk een foto van onze collega, een andere officier van justitie, rond. Iemand heeft bedacht dat een van de verdachten een bepaalde achternaam heeft en een ander linkt die achternaam aan die officier van justitie en weer een derde denkt de verdachte zal wel een kind van haar zijn en daarom is haar zaak wel naar Nederland gehaald”, vertelt Jeuken. Dit soort aannames hebben geleid tot een digitale heksenjacht.

Jeuken is boos over digitale heksenjacht

„Het is echt te zot voor woorden om te zien wat voor aannames mensen allemaal doen en welke halve acties mensen ondernemen. Er worden namen, foto’s, adressen gezocht. Mensen weten echt niet wat de zaak inhoudt. Daar zijn we zeker boos over”, vervolgt de hoofdofficier. De website GeenStijl heeft eerder deze week de namen van de vermeende verdachten in de zaak-Mallorca online gezet. Volgens het medium is hiertoe besloten uit frustratie dat het OM wel weet wie de verdachten zijn, maar nog geen actie ondernomen heeft. Jeuken stelt echter dat hier niets van waar is.

„Wij weten net zo veel over wat er gebeurd is als ieder ander, dus wij lezen het ook allemaal via internet. Het dossier hebben wij gisteren (donderdag red.) pas gekregen en vertalers zijn dat op dit moment aan het vertalen voor ons”, legt Jeuken uit. Zaken die met uitgaansgeweld te maken hebben, zijn volgens hem vaak moeilijker te beoordelen. „Mensen hebben natuurlijk allerlei waarnemingen gedaan, maar het was donker en ze hadden wat op, het was een onoverzichtelijke situatie en het ging heel snel, dus het luistert heel nauw wat mensen verklaren en wat je daarmee kunt doen.”

‘Op basis van filmpjes kun je geen mensen aanhouden’

Daarnaast zijn een aantal foto’s of filmpjes niet genoeg om mensen vast te kunnen zetten. „Kijk op basis van wat filmpjes op internet en een groepsfoto die wordt rondgestuurd van wat mensen beweren dat de verdachten zijn, daar kun je mensen zeker niet op aanhouden en al helemaal niet op vastzetten.” Het OM gaat de Spaanse stukken goed bestuderen en alle beelden bekijken. „Op een gegeven moment kun je wel een groep vaststellen en dan kun je beginnen met verhoren.”

Het hele fragment van Op1 kun je hier terugkijken.