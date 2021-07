Gedoe rondom De Bachelor: ‘Tony heeft twee gezichten’

We zijn inmiddels bijna toe aan alweer de achtste aflevering van De Bachelor met Tony Junior. De dj is in het programma op zoek naar zijn ware liefde, al lijkt daar aan getwijfeld te worden door deelneemsters die naar huis zijn gestuurd. Zo deed deelneemster Roos in een interview voor RUMAGTV een boekje open over haar deelname en Tony Junior.

In de aflevering van RUMAGTV, waarin wekelijks de afvallers van het programma komen praten over hun deelname, vraagt presentator René Watzema hoe de aanwezige deelneemsters Maxime en Roos terugkijken op Bachelor Tony Junior zelf. „Ik ging er eigenlijk heel open in”, vertelt Roos openhartig. „Ik dacht eigenlijk dat we best wel zouden matchen qua diepgang die we, dacht ik, zochten. Maar ik heb gemerkt dat hij twee gezichten heeft, als ik heel eerlijk ben.”

Roos vervolgt dat ze wat stiller is, wat ook in de afleveringen naar voren komt, en mensen een beetje in de gaten houdt. „Voor mijn gevoel was er een Tony vóór de camera en een Tony achter de camera. Ik vind dat hij tegen ons praat alsof hij een meester van groep 3 is. De manier waarop hij ons aanspreekt, bijvoorbeeld een Diva… Alsof ze een klein kind is ofzo.”

Tony Junior en zijn telefoon

Dat gaat nog over de Tony vóór de camera’s, maar Roos is ook niet te beroerd om te delen hoe ze Tony Junior achter de camera’s heeft beleefd. „We hebben dan die dates, die duren misschien drie kwartier ofzo. Hij heeft wel een telefoon en wij allemaal niet. Zodra die dates klaar zijn, pakt hij gelijk zijn telefoon. Ik denk dan: blijf even erin, want wij doen dat ook…”

Volgens Roos ging het niet om belangrijke telefoontjes naar zijn familie of het checken van het nieuws, maar om gescroll op Instagram. „Terwijl hij aangeeft dat hij niet van iemand houdt die veel met Instagram bezig is, gaat hij een seconden nadat de date afgelopen is gelijk op Instagram.”

Roos heeft vraagtekens

Roos heeft nog meer juice: op de vraag of ze vindt dat Tony Junior fake is, geeft ze aan dat ze het niet zo goed weet. Ze vertelt dat ze nadat ze thuis was aan een knappe vriendin van haar verteld had dat ze mee had gedaan aan het programma, waarop de vriendin besloot Tony te volgen op Instagram. „Hij had net een filmpje gepost dat hij aan het paardrijden was op een date. Het programma was toen nog volop bezig. Hij volgde haar terug. Ik dacht: huh? Je bent daar de liefde van je leven aan het zoeken, dus waarom moet je haar terug volgen? Ik was natuurlijk met haar die dag, dus ik stond in haar stories. Hij zag haar stories even later en hij zag mij op die stories. Daarop ontvolgde hij haar gelijk weer. Tsja, dan krijg ik mijn vraagtekens.”

De twee gezichten van de Bachelor waren voor Roos best een afknapper, geeft ze eerlijk toe. In de laatste aflevering is ook te zien dat Roos Tony Junior aanspreekt op zijn gedrag. Ze werd naar huis gestuurd. Ook geeft ze aan dat ze denkt dat het moeilijk is om écht verliefd te worden in het programma. Op de vraag of Tony daar wel echt voor open stond, antwoordt Maxime dat ze denkt van wel. „Ik weet het niet”, zegt Roos.