Turkije strijdt tegen natuurbranden in vakantiegebieden, Nederlanders geëvacueerd

De hulpdiensten in Turkije doen er alles aan om de gigantische natuurbranden onder controle te krijgen. Er zijn momenteel nog tien branden waarvan er drie woeden in de populaire provincie Antalya. Nederlanders die in deze regio op vakantie waren, zijn geëvacueerd.

Sinds woensdag zijn er zo’n 98 verschillende branden uitgebroken in Turkije. Zeker 88 van deze branden zijn inmiddels onder controle. In de zuidelijke gebieden bij de Middellandse Zee waren de branden zo hevig dat meerdere hotels ontruimd moesten worden. Toeristen werden met boten in veiligheid gebracht.

Evacuatie wegens branden

Voor zo ver bekend zijn vier mensen overleden als gevolg van de branden. Vooral de harde wind maakt het blussen van het vuur op sommige plekken lastig. Ook de komende week zal het extreem heet worden in de kustgebieden van Turkije. Weerdiensten verwachten temperaturen van boven de 40 graden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat acht Nederlanders, die vakantie vierden in de kustregio, geëvacueerd zijn. Een woordvoerder laat weten dat deze mensen hun vakantie ergens anders in het land gaan vervolgen. Er is verder geen informatie over andere Nederlanders die getroffen zijn door de natuurbranden.

Voor de toerismesector zijn de branden enorm vervelend. Deze sector heeft al veel te verduren gehad door de economische gevolgen van de coronapandemie. Volgens minister Pakdemirli zijn zo’n 4000 manschappen opgetrommeld om tegen het vuur te vechten. Daarnaast gebruiken hulpdiensten tientallen helikopters om de branden te blussen vanuit de lucht.

Turkije gaat blusvliegtuig aanschaffen

Pakdemirli liet weten dat Turkije zelf niet meer een blusvliegtuig in bezit heeft. In opdracht van president Erdogan zou men echter zo’n blusvliegtuig aan het aanschaffen zijn. Rusland heeft inmiddels ook drie blustoestellen naar Turkije gestuurd om te helpen met het blussen van de natuurbranden.