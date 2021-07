Ajax-talent Noah Gesser (16) omgekomen bij auto-ongeluk

Ajax-talent Noah Gesser (16) en broer omgekomen bij auto-ongeluk

Een toptalent van Ajax is vrijdagavond omgekomen bij een auto-ongeluk. Het gaat om de 16-jarige Noah Gesser. Een woordvoerder van Ajax bevestigt het vreselijke nieuws.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond in IJsselstein op de Weg der Verenigde Naties. De auto waarin Gesser zat kwam waarschijnlijk op de verkeerde weghelft terecht en botste vervolgens frontaal op een taxibusje. De 18-jarige broer van Gesser, die ook in de auto zat, is eveneens overleden.

Gesser was een groot talent

De bestuurder van het taxibusje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie liet eerder al weten dat hij fysiek helemaal in orde was.

Gesser was sinds de zomer van 2018 actief voor Ajax. Daarvoor speelde hij bij amateurclub Alphense Boys. Fansites melden dat de 16-jarige een groot talent was. Hij zou het komende seizoen zijn debuut maken bij Ajax Onder 17.



