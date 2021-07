Vader zoekt 24 jaar op zijn motor naar vermiste zoon en vindt hem terug

Een kind dat ontvoerd wordt, is een horrorscenario voor elke ouder. Zo ook voor de 51-jarige vader Guo Gangtang. Zijn zoon werd 24 jaar geleden ontvoerd in China. Maar de vader zocht al die jaren op zijn motor door. Tot afgelopen zondag, toen hij zijn kind terugvond.

Het klinkt bijna als het script van een tranentrekkende film. Maar het overkwam toch echt de Chinese Guo Gangtang. De Chinese krant Global Times schrijft over het wonderbaarlijke verhaal. Over een vader die zijn zoon zocht in een jarenlange zoektocht per motor. Per motor? Ja, per motor. De man legde maar liefst 500.000 kilometer door het hele land af.



Twenty four years ago, the two year old was taken from the doorway directly in front of his family’s home. The police say they finally found him with a DNA match + that two suspects (a man and a woman) have been arrested for allegedly abducting the child and selling him in 1997. pic.twitter.com/oNqSmSzwet — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 13, 2021

Tien motorvoertuigen versleten tijdens zoektocht naar zoon

In 1997 werd de zoon van Gangtang op tweejarige leeftijd ontvoerd. Zelf was Gangtang toen 27 jaar. Het drama gebeurde in Shandong, een provincie in het oosten van China. De vader liet het er niet bij zitten en begon aan de zoektocht naar zijn kind. Tijdens zijn reis door het hele land zou hij tien motorvoertuigen hebben versleten. Opgeven deed Gantang echter nooit. Ook niet nadat hij meerdere keren een ander kind voor zijn zoon aanzag. Dan volgde er een DNA-onderzoek, maar bleek het gevonden kind niet de zoon van Gantang te zijn.

En wat onmogelijk leek, gebeurde toch, de vader vond zijn kind terug. De zoon van Gantang dook op in de provincie Henan, die vlakbij zijn oorspronkelijke geboorteprovincie ligt. In samenwerking met provinciale politiekorpsen werd het kind, dat inmiddels volwassen is, gevonden. De dolgelukkige vader vertelde tegen Chinese media dat zijn zoon ongedeerd is. „God heeft me rechtvaardig behandeld”, sprak hij. De politie arresteerde twee personen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de ontvoering.



Umugabo yabonye umwana we hashize imyaka 24 bamumwibye Kuva mu 1997 Guo Gangtang yagenze 5000,000km arara munsi y'ibiraro, arasabiriza, yibwa n'abajura…ashakisha umwana wehttps://t.co/6531MbFj6S pic.twitter.com/dBDaKv9pJG — BBC News Gahuza (@bbcgahuza) July 13, 2021

Vader bekommerde zich over meer ontvoerde kinderen in China

Zoals we hierboven al omschreven klinkt het verhaal van de Chinese Gantang als een filmscenario. Dat werd het daadwerklijk in 2015. Filmmakers gebruikten het verhaal van de vader als inspiratie voor de film Shi gu (Lost and Love). De heldhaftige vader bekommerde zich de afgelopen jaren over meerdere kindvermissingen. Het ontvoeren van kinderen in China is namelijk een groot probleem. De gekidnapte kinderen worden uiteindelijk verkocht.