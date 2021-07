Origineel weekendje weg: slapen in een kerk (op een héél bijzondere plek)

Op zoek naar een weekendje weg en een originele plaats om te slapen? Metro tipt deze zomermaanden een aantal opmerkelijke plaatsen om de nacht door te brengen. We trappen af met een héél apart weekendje weg: slapen in een kerk… op een kerkhof. Dit onder de (prachtige) naam ‘Heilige Nachten’.

In een verhalenreeks Origineel Weekendje Weg zoekt Metro naar niet alledaagse slaapplaatsen in Nederland. Door alle (verschillende) coronamaatregelen blijven veel mensen tenslotte binnen de eigen grenzen. Verslaggevers beoordelen daarbij zaken als eerste indruk, sfeer, inrichting, ‘slaap je lekker?’, bereikbaarheid en omgeving. Op naar het Friese Hoornsterzwaag! Uiteraard met een wat vrome blik op het Metro-gezicht.

Origineel weekendje weg bij Heilige Nachten

Heilige Nachten. Op zo’n naam val je wel als je een opvallend weekendje weg zoekt. Heilige Nachten biedt – zo vindt de organisatie zelf – „onvergetelijke nachten in historische kerken in Nederland. Tegelijkertijd helpen we de prachtige kerkjes tegen leegstand en verval”. Een mooi streven. Heilige Nachten heeft nu negen kerken, onder meer in Vrouwenpolder (Zeeland), Goirle (Noord-Brabant) en Ede op de Veluwe. En sinds enkele maanden Hoornsterzwaag, in Zuidoost-Friesland vlakbij Drenthe. Het doel van Metro’s weekendje weg: Kerkje 1621, officieel Kerkje 1621 x MADE.COM geheten. Voorzien van een slaapmaskertje, dat heel netjes per post werd opgestuurd. In de slaapkerk is het ’s nachts blijkbaar nogal licht door de grote ramen.

De geschiedenis van Kerkje 1621

Je raadt het vast: dit kerkje bestaat dit jaar precies 400 jaar. 1621 was sowieso in de Friese contreien een memorabel jaar. De winter was zo beestachtig koud, dat Friezen met hun paard en wagen de Waddenzee konden oversteken. Het was echter ook het jaar dat het twaalfjarige bestand in de 80-jarige Oorlog met de Spanjaarden ten einde liep. Na relatieve rust trokken de Spanjaarden voor een veldtocht Friesland binnen, met 800 man ‘voetvolk’ en 70 ruiters. Maar er was ook feest voor de dorpelingen. Het kerkje werd tenslotte geopend. Een enorm feest moeten we ons daarbij niet voorstellen. Hoornsterzwaag bestond in die tijd uit welgeteld 21 hoeves, een molen en vanaf toen dus ook Kerkje 1621.

De bereikbaarheid van Hoornsterzwaag

We pakken de auto maar. Vanuit Amsterdam is dat met 154 kilometer en 1 uur en 52 minuten nog altijd een aardige trip. Wel mooi door de Flevopolders overigens. Het openbaar vervoer is wat minder aantrekkelijk. Wat heet. Vanaf station Amsterdam – Sloterdijk is je reistijd zo’n 3,5 uur. Eén metroritje wordt gevolgd door drie treinreizen naar Kampen-Zuid, Zwolle en Heerenveen. Vervolgens staat er nog een Arrivabus op je te wachten voor een rit van ruim 50 minuten.

Origineel weekendje weg… op een kerkhof

Eenmaal aangekomen, is het meteen duidelijk: Kerkje 1621 staat op een kerkhof. We moeten eerlijk zijn. Slapen in een kerk slechts omgeven door zo’n 200 buren die hun eeuwige rust hebben gevonden, zal niet voor iedereen zijn weggelegd. Je kunt het gewoon een onprettig idee vinden. Of de overtuiging hebben dat je respectvol met de doden om moet gaan. Voor dat laatste is er echter een keurige regel. Gasten betreden het gras van de graven niet – nabestaanden mogen dat natuurlijk wel – en blijven op de schelpenpaden.

Eerste indruk: een hoog wow-gehalte

De eerste blik in de kerk: wow, de combinatie van het historische interieur van de kerk en de moderne design van MADE.com creëren een bijzonder contrast. En je hebt de kerk ook nog eens helemaal voor jezelf… De huis- en slaapkamer (in één) is tig keer groter dan je thuis hebt. De kleuren zijn fris, mede door de volledige make-over die het kerkje heeft gekregen; geschilderd in de favoriete kleuren van MADE en ingericht met items uit de nieuwe collectie. Het keukentje en de toilet- en wasbakruimte zijn netjes verzorgd. Koffie en thee staan voor het grijpen en drankjes in de koelkast kun je krijgen voor een schappelijke prijs („we kunnen gewoon een tikkie sturen hoor”). Oh ja, over die wasgelegenheid: je moet het een nachtje zonder douche doen. Die is er namelijk niet. Het ontbreken van de douche wordt vooraf keurig vermeld. Buiten staat een schitterde klokkenstoel (‘klokhús’ in het Fries). De loodzware bel wordt door Hoornsterzwagers nog altijd elke zaterdag om 17.30 uur geluid.

Hoe slaapt het in deze bijzondere kerk?

Deze verslaggever slaapt overal, dus die heeft geen last van wat licht in de nacht. Anders is dat slaapmaskertje geen overbodige luxe. Maar dat bed! Wow nummer twee. Het is ten eerste een regelrechte joekel. En van alle verschillende dekens en stapels kussens kun je maken wat je wilt. Deze verslaggever sliep in elk geval als een roos. Eenmaal uitgeslapen staat er een andere Friese dame voor de deur met een mand voor het ontbijt. Een goed gevulde mand, kunnen we wel zeggen. Verschillende soorten brood, vers fruit, yoghurt, sinaasappelsap… het is te veel om op te krijgen. Of de vleeswaren in de koelkast kunnen worden achtergelaten, is de vraag. Natuurlijk. Dat is het enige wat je moet doen, naast de afwas. Op deze plek geven we maar eerlijk toe dat een deel van het ontbijt ook meeging in de tas, voor de bijna twee uur durende terugrit.

Sfeer tijdens een apart weekendje weg

Zoals gezegd, van gezellige buren hoef je het in Kerkje 1621 niet te hebben. Hoornsterzwaag is bovendien een lintdorp. Dat betekent één lange weg, met hier en daar een huis. Een dorpscentrum ontbreekt. Wie een apart weekendje weg vol rust zoekt, vindt het hier helemaal. Het enige geluid dat Metro in de avond en nacht gehoord heeft, wordt geproduceerd door rondvliegende vleermuizen en een EK-wedstrijd op de laptop. Ja, hier in Friesland kom je even helemaal bij.

Eten & drinken in de buurt

Voor een goed restaurant moet je een ander dorp zoeken. Metro dineerde in een uitstekend restaurant, Lyf’s in Beetsterzwaag op 9 kilometer van de slaapplaats. Lyf’s is een goeie tip! Attente bediening, heerlijk eten. En je gunt het de twee uitbaters, een echtpaar ook. Zij betrokken eind januari 2020 hun droom. En konden door corona ruim een maand later de deur sluiten. Vanuit Lyf’s werden wel maaltijden bezorgd, maar toch… Andere plaatsen voor vertier in de buurt zijn Gorredijk en Oosterwolde.

De omgeving: natuur en nog eens natuur

Zocht je voor het weekendje weg toch al naar de rustige sfeer, dan kun je bij deze Heilige Nachten-locatie heel goed terecht. Liefst vier natuurgebieden zijn er in de omgeving. Fochteloërveen is bijvoorbeeld één van de laatste hoogveengebieden van Europa en geschikt om te fietsen. Nationaal park Drents-Friese Wold is een van de grootse natuurgebieden die Nederland rijk is. De Deelen bestaat vooral uit graslanden en water. En de wandelaar moet absoluut naar Bossen Oldeberkoop.

Wat kost dit weekendje weg?

Met z’n tweeën betaal je voor een nacht 152 euro. Dat is niet goedkoop. Maar ja, een beetje hotel komt ook al snel tot zo’n prijs. En: dan heb je geen complete kerk tot je beschikking. En zijn de buren hier in Friesland heel rustiger dan je buren in de naastgelegen hotelkamer.

Beoordeling uit 5:

Wil jij kans maken op een overnachting in deze Friese kerk? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten; donderdag lees je hoe je kunt winnen.