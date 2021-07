Slovenië is code geel: 7 vakantietips in dit verrassende outdoor-paradijs

Zoals inmiddels in veel andere landen geldt ook in Slovenië code geel. Dat betekent dat je op pad kunt voor een actieve vakantie in dit verrassende outdoor-paradijs.

Slovenië is typisch zo’n land waar je veel te weinig over weet. Wijs het land in gedachten maar eens aan op de landkaart. Juist, Slovenië grenst aan Italië en Oostenrijk. Mooie bergen, prachtige meren, bossen, stranden, lekker eten, dit land heeft alles.

Actieve vakantie in Slovenië

De Balkan is sowieso een onderschat gebied voor activiteiten als kajakken, mountainbiken, skiën en hiken. Montenegro, Servië, Albanië, overal vind je de mooiste Nationale Parken. Massatoerisme blijft uit, alles is nog betaalbaar. Al wordt het in Slovenië langzaam maar zeker toch iets duurder. Ongeveer 40 procent van dit land bevindt zich op de Balkan. We hebben de beste mogelijkheden voor een actieve vakantie op een rij gezet.

1. Canyoning in Slovenië

Vooral Nationaal Park Triglav en de gebieden eromheen lenen zich goed voor canyoning, een combinatie van hiken, klimmen, springen, glijden, zwemmen en abseilen. Je vindt hier zeven goede canyons (kloven) relatief dicht bij elkaar.

Sušec is een leuke canyon om te beginnen. Hier heb je onder meer de optie om een sprong van 12 meter te maken. Met zijn vele watervallen is de Predelica Stream meer iets voor gevorderden. En de meest uitdagende canyon is Grmečica, waar je vanaf een 8 meter hoge waterval naar beneden springt.

Aan de andere kant van het Bledmeer tref je de rivier Sava Bohinjska. Dit gebied is ideaal voor pro’s die alle technische vaardigheden van het canyoning tot in de puntjes beheersen.

2. Hiken in Slovenië

Bij een actieve vakantie denk je aan hiken, een hip woord voor wandelen. De Triglav is met 2.864 meter de hoogste berg van de Julische Alpen en tevens de hoogste van Slovenië. Iedereen die kan optellen en aftrekken snapt dus dat dit the place to be is om te hiken en klimmen.

Je kunt op en rond deze berg zowel dagtochten als meerdaagse huttentochten lopen. Beginners komen op deze berg aan hun trekken, ervaren klimmers ook. Maar waar je ook bent in het land, eigenlijk kun je overal mooi wandelen.

3. Kajakken in Slovenië

Als outdoor-freak moet je een keer in de Julische Alpen zijn geweest. Mountainbiken, hiken, alles kan hier. En kajakken al helemaal.

Voor een wildwateravontuur maak je een tocht in de Soča-rivier, die vanwege de kleur van het water de smaragd van Slovenië wordt genoemd. Een rustigere tocht maak je in het Bledmeer, omringd door besneeuwde bergtoppen en prachtige oude gebouwen.

4. Mountainbiken en wielrennen in het land van Tadej Pogacar

Ga je naar Slovenië om te mountainbiken (of wielrennen) dan is het paradijselijke gebied rond Bohinj geweldig. Het gebied heeft zowel mountainbike- als wielrenroutes. De route langs de zuidelijke kust, waar je de waterval Savica passeert, is schilderachtig, maar vlak.

Gelukkig vind je hier meer dan alleen een paar dagroutes. De nieuwe Kolesarske Poti (verzameling fietsroutes) bevat routes voor mountainbikers en wielrenners van alle niveau’s. Een uitdagende mountainbikeroute is ‘Downhill from Mt Vogel’, die op 1.500 meter hoogte begint in het skigebied Vogel en eindigt bij het meer van Bohinj.

Overigens kun je in het hele land goed fietsen. Maar liefst veertien regio’s staan bekend als fietsregio. Slovenen zelf hebben dit ook ontdekt. Per hoofd van de bevolking worden er op dit moment in geen enkel land meer fietsen verkocht dan in Slovenië. Niet voor niets is Tadej Pogacar zo’n buitenaards goede wielrenner.

5. Suppen in Slovenië

We blijven in het meer van Bohinj. Simpelweg omdat het zo mooi is. En als je hier toch bent tijdens je actieve vakantie, ontkom je er niet aan om te suppen op dit meer.

6. Skiën en snowboarden in Slovenië

Waar bergen zijn, is sneeuw. En waar sneeuw is, kun je skiën en snowboarden. Slovenië kent vijf skigebieden, waarvan Kranjska Gora de bekendste is. Hier wordt jaarlijks de Vitranc World Cup gehouden en ook vind je hier ’s werelds hoogste skischans.

De andere gebieden zijn Maribor-Pohorje (met 42 kilometer aan pistes het grootste), Krvavec (met 1971 meter het hoogste), Vogel (met de mooiste omgeving en een enorm funpark) en Rogla (een oord waar veel topsporters komen trainen).

7. Ljubjana

Naast prachtige natuurgebieden vind je in dit land vol meren en bergen ook prachtige dorpjes en steden. Voor of na je actieve vakantie een paar dagen vertoeven in hoofdstad Ljubjana is een aanrader. Heerlijke street food, leuke barretjes en zelfs leuke outdoor-mogelijkheden. De Bananaway bijvoorbeeld, een SUP-tour door de stad.