Bitcoinpionier verdronken: miljard dollar mogelijk ontoegankelijk

Een Roemeense bitcoinpionier met een digitaal bitcoinvermogen van met 1 miljard dollar is overleden. Mircea Popescu (41), zoals de pionier heet, is verdronken voor de kust van Costa Rica. Aangezien bitcoins digitaal versleuteld zijn, is het nog maar de vraag of zijn vermogen toegankelijk is voor zijn erfgenamen. Mogelijk blijven de bitcoins zelfs ontoegankelijk.

De autoriteiten van Costa Rica melden dat de pionier ging zwemen in de zee bij Playa Hermosa. Popescu werd echter meegesleurd door een sterke stroming en verdronk. Hij overleed ter plekke.

Roemeen investeerde in bitcoin

De Roemeen was een van de eersten die investeerde in bitcoin en dat legde hem zeker geen windeieren. Wat het vermogen van Popescu precies is, valt niet te zeggen, maar een bitcoin-analist spreekt van mogelijk 30.000 bitcoin. Dat staat momenteel gelijk aan ongeveer 1 miljard dollar.

Naast zijn bitcoins had Popescu bepaald geen goed reputatie. Zo zou de bitcoinpionier seksistische en racistische uitlatingen hebben gedaan. „Een van de weinige banen die voor vrouwen geschikt is, is het schrijven van de grafrede voor de man”, stelde Popescu in een van zijn essays.

Bitcoins blijven mogelijk ontoegankelijk

De Roemeen heeft al in veel verschillende landen gewoond, waaronder Costa Rica, Egypte en Mexico. Er is verder niet veel bekend over mogelijke nakomelingen of erfgenamen. Zij kunnen alleen toegang krijgen tot het digitale fortuin van Popescu, als ze de code hebben die nodig is om de versleuteling op te heffen. Mochten zij deze code niet hebben, dan kan het best wel eens zo zijn dat de bitcoins ontoegankelijk blijven.