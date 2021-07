Jonge fan dolblij na krijgen bidon Van der Poel: ‘Begint allemaal met een droom’

Een jonge Tour de France-fan had zaterdag de dag van zijn leven. Het jonge ventje stond langs het parcours te kijken toen Mathieu van der Poel aan kwam fietsen in zijn gele trui. De Nederlander besloot zijn bidon aan het jochie te geven. Dolblij en vol verbazing keek de Franse jongen de Nederlander na. „Een bidon van de geletruidrager!”, riep de jongen, die dit moment nooit meer zal vergeten.

Van der Poel zelf deelde een foto van het moment op social media. Hij schreef daar het volgende bij: „Het begint allemaal met een droom. Het was geweldig om de afgelopen zes dagen de gele trui te mogen dragen, bedankt voor alle steun.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerbetoon aan zijn opa

De Nederlander gooit hoge ogen in de Tour de France waar hij maar liefst zes dagen in het geel heeft mogen rijden. Het werd het ultieme eerbetoon aan zijn opa, Raymond Poulidor, die veertien keer deelnam aan de Tour de France, maar nooit het geel pakte. Bijzonder emotioneel was het dan ook voor Van der Poel toen hij in de tweede etappe het geel pakte. Sindsdien rijdt Van der Poel zijn etappes op een knalgele fiets met daarop de tekst: “14 deelnames, 7 ritzeges, 3 keer 2e en 5 keer 3e. Maar geel leek niet voorbestemd. Tot nu”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoewel Van der Poel zes dagen het geel droeg, was het zeker niet makkelijk. De Nederlander moest alles geven om die gele trui vast te houden. De wielerfans zijn dan ook zeer te spreken over de prestaties van Van der Poel. „We hebben genoten van jou in het geel!”, „De Tour de France kan eigenlijk al niet meer zonder Van der Poel” en „Een hoofdrol voor Van der Poel die van fietsen een feest maakt” zijn slechts enkele van de vele reacties op social media. Iedereen heeft genoten van de prestaties van de Nederlander.

Van der Poel genoot volop

Ook Van der Poel genoot volop van zijn laatste etappe in de gele trui. „Ik ben in een rustig tempo naar de finish gereden. Ik heb genoten van de gele trui, zelfs in deze etappe nog. Het publiek was fantastisch. Het was boven verwachting. Ik heb langer dan ik aanvankelijk dacht in de gele trui kunnen rijden. Maar ik heb nu ook andere doelen”, stelde Van der Poel volgens De Telegraaf. De Nederlander zal ook deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Daar wil hij als mountainbiker een medaille winnen.

Verder liet Van der Poel weten dat niet meer in actie zal komen tijdens de negende etappe van de Tour de France. De Nederlander heeft dit in overleg met het team besloten. „Helaas ga ik niet meer van start vandaag. Ik heb met het team besloten dat het beter voor me is om af te stappen en me op de Olympische Spelen te gaan focussen”, zei Van der Poel. „Ik ga wat tijd nemen om te herstellen van deze week. Ik heb nog andere doelen en het is onmogelijk voor mij om de Tour uit te rijden en dan op mijn best te zijn in Tokio.”