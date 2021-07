Mensen die uitstapten na ongeluk A12 werden aangereden: dode en zwaargewonde

Bij een vreselijk ongeluk op de A12 zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen aangereden. Het tweetal was uit de auto gestapt en werd aangereden door een andere automobilist. Een van de personen is als gevolg daarvan overleden. De ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De twee mensen zijn vermoedelijk uit de auto gestapt nadat ze met hun auto tegen de vangrail waren gebotst. Dat gebeurde op de A12 ter hoogte van Bennekom. Een andere weggebruiker heeft ze hierna aangereden. Het ongeluk vond plaats rond 03.15 uur. Meteen kwamen hulpdiensten ter plaatse. Verschillende brandweerauto’s en ambulances kwamen hulp verlenen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.



Op de A12 richting Ede, ter hoogte van Bennekom, heeft een aanrijding plaatsgevonden met twee voetgangers. De hulpverlening is opgestart. Daarnaast onderzoeken we wat er is gebeurd. De A12 is richting Ede volledig afgesloten. ^JH — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) July 4, 2021

Als gevolg van het ongeluk is één van de mensen overleden. De ander, een 21-jarige man uit Nijmegen, is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De snelweg richting Ede is volledig afgesloten. Wie het dodelijke slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. De politie is druk met het achterhalen van de oorzaak van het ongeluk.