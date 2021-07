Wat verdient Max Verstappen als hij dit jaar kampioen wordt?

Het kan je niet ontgaan zijn dat Max Verstappen dit seizoen uitstekend presteert in de Formule 1. De Nederlander heeft vier van de tot nu toe acht verreden races gewonnen en lijkt dit jaar zijn kans schoon te zien om kampioen te worden. Dat zou betekenen dat de Mercedes-hegemonie van de afgelopen zeven jaar doorbroken wordt, maar dat heeft natuurlijk ook zo zijn gevolgen voor het prijzengeld.

Het is één van de vele zaken die zo geheimzinnig zijn in de Formule 1: de salarissen van coureurs. Deze maken de teams uiteraard nooit bekend, maar via insiders vallen hier en daar wat bedragen die een indruk geven van wat voor soort salaris de coureurs moeten leven. En dat is niet mis.

Grootverdieners in de Formule 1

Logischerwijs is Lewis Hamilton de grootverdiener, met een salaris van rond de 40 miljoen euro. De zevenvoudig wereldkampioen heeft ongekende successen geboekt bij Mercedes en het team moet dan ook flink wat neertellen voor de diensten van de Brit. Max Verstappen vinden we op de tweede plaats terug met een salaris van rond de 33 miljoen euro. Dat is een stuk meer dan de rest van het veld. Zij schommelen tussen een miljoenensalaris zoals die van Fernando Alonso, of een half miljoen zoals George Russell.

De hele lijst van coureurssalarissen voor 2021, zoals berekend door F1 Maximaal op basis van verschillende bronnen:

Lewis Hamilton (Mercedes): €40-45 miljoen

Max Verstappen (Red Bull Racing): €33 miljoen

Fernando Alonso (Alpine F1): €14,5 miljoen

Danniel Ricciardo (McLaren): €13,5 miljoen

Sebastian Vettel (Aston Martin): €13 miljoen

Charles Leclerc (Ferrari): €8,5 miljoen

Valtteri Bottas (Mercedes): €8 miljoen

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): €4,5 miljoen

Carlos Sainz (Ferrari): €4,5 miljoen

Sergio Perez (Red Bull): €2,5 miljoen

Esteban Ocon (Alpine F1): €2,5 miljoen

Lance Stroll (Aston Martin): €1 miljoen

Lando Norris (McLaren): €1 miljoen

Pierre Gasly (Alpha Tauri): €1 miljoen

George Russell (Williams): €500.000

Nicholas Latifi (Williams): €500.000

Mick Schumacher (Haas F1): €400.000

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): €400.000

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri): €250.000

Nikita Mazepin (Haas F1): Onbekend

Verdeling prijzengeld

Maar hoe zit het dan als je wereldkampioen wordt? Om dat uit te leggen, is het eerst nodig om te kijken naar de verdeling van het prijzengeld in de koningsklasse van de autosport.

In de Formule 1 krijgen de teams prijzengeld volgens een bepaald systeem met kolommen – en een bonusje hier en daar. Elk team dat in twee van de afgelopen drie seizoenen in de top tien is geëindigd, wat de afgelopen jaren niet lastig is met tien teams op de grid, krijgt in kolom 1 een bedrag dat eerlijk verdeeld is over alle teams die aanspraak maken op dat geld. Hoe hoog dat bedrag uitvalt is dan uiteraard afhankelijk van wat er in het afgelopen seizoen aan inkomsten is binnengekomen.



Een miljard dollar

In 2019 kregen de teams 35 miljoen dollar, waarbij de totale pot rond de één miljard dollar lag. Dat bedrag was in 2020 wel een stuk lager dan voorheen. Het seizoen begon pas halverwege het jaar en zou ook ‘slechts’ 17 races kennen in 23 weken tijd. Toch bleef de schade beperkt met een slordige 877 miljoen dollar.

Als laatste zijn er nog bonussen. Een van de meer omstreden bonussen is de zogenaamde ‘Long-Standing Team’-bonus. Ferrari kan elk jaar als enige team op deze bonus rekenen, vanwege het feit dat zij al sinds 1950 in de Formule 1 rijden. Dat gaat om enkele tientallen miljoenen, enkel voor het meedoen dus. Het Italiaanse team ging er in 2019 met ongeveer 205 miljoen dollar vandoor. Mercedes, dat de constructeurskampioen werd, moest het doen met ‘slechts’ 177 miljoen dollar.

Hoe het met het prijzengeld dit seizoen zit, weten we dus eigenlijk pas volgend jaar. Het is namelijk niet gebruikelijk van de Formule 1 om dit soort dingen vrij te geven. Het moet dus vooral op basis van insiders gedaan worden.

Wat kan Verstappen verwachten als hij kampioen wordt?

Mocht Verstappen dit seizoen kampioen worden, dan kan hij waarschijnlijk wel op wat bonusgeld van Red Bull rekenen. Maar het is niet zo dat de kampioen bij de coureurs extra prijzengeld ontvangt. Daarvoor zal Red Bull als constructeur kampioen moeten worden, waarna het Verstappen ook een deel van dat prijzengeld geeft. Na acht van de 23 races staat Red Bull op 252 punten ten opzichte van 212 voor Mercedes. Laatstgenoemde kan dus nog kampioen worden bij de constructeurs, en zal ook zeker alles op zetten om dat te bereiken.

In 2019 ontving Mercedes een bedrag van 66 miljoen dollar voor het veroveren van de constructeurstitel. Nummer twee, Ferrari, kreeg 56 miljoen dollar, tien miljoen minder dus. Dat is een flink verschil voor het worden van kampioen of de runner-up. Verstappens basissalaris ligt rond de 33 miljoen euro en hij kan dus misschien op een prestatiebonus rekenen als hij kampioen wordt, maar het is dan enkel gissen om wat voor bedrag dit gaat.