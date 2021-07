Dierentuin in Californië vaccineert dieren tegen coronavirus

Naast het inenten van mensen worden er nu ook dieren ingeënt tegen het coronavirus. Een dierentuin in Oakland, in Californië, is begonnen met het vaccineren van beesten. Onder meer tijgers, poema’s, fretten en beren krijgen het vaccin toegediend.

De dieren zullen het experimentele vaccin van de Amerikaanse fabrikant Zoetis toegediend krijgen. Dit vaccin wordt ook gegeven aan fruitvleermuizen, varkens en apen.

Vaccineren van dieren

Het vaccineren van de beesten is volgens de dierentuin een nieuwe coronamaatregel. In de dierentuin moest iedereen al voldoende afstand bewaren. Ook moesten werknemers beschermende kleding dragen.

Dierenarts Alex Herman is naar eigen zeggen erg opgelucht dat zijn beesten een vaccin krijgen. Zo kunnen ze volgens hem beter beschermd worden tegen het coronavirus. Zoetis, de fabrikant van het vaccin, wil 11.000 doses doneren aan zeventig verschillende dierentuinen in de Verenigde Staten.

Besmette gorilla’s

In San Diego werden in maart dit jaar al beesten ingeënt met het vaccin. Mensapen kregen toen een vaccinatie met het middel van Zoetis. Ook bij dieren is er een tweede dosis nodig. In januari testten acht gorilla’s in de dierentuin van San Diego positief op het coronavirus De dieren hadden milde symptomen waaronder vermoeidheid, constipatie en hoesten. Ze waren waarschijnlijk geïnfecteerd door een besmette medewerker die geen ziekteverschijnselen had, ondanks de veiligheidsmaatregelen die waren genomen.