Van de muur gevallen schilderij blijkt originele Rembrandt

Het is stiekem toch wel wat sommige kunstliefhebbers hopen: dat je een schilderij koopt dat veel meer waard blijkt te zijn. Een familie in Rome kwam er door een ongelukje achter dat een werk aan hun muur veel unieker was dan geacht: het bleek een echte Rembrandt.

Degene die verantwoordelijk is voor de restauratie van het schilderij, zal even flink hebben gebaald. Het viel van de muur en had restauratie nodig. Daarvoor werd de kundige Antonella Di Francesco ingehuurd. Een gouden zet: de ervaring van Di Francesco heeft ervoor gezorgd dat de Rembrandt werd ontdekt.

Meer dan zomaar een schilderij

Terwijl ze bezig was met het restaureren, kreeg ze het idee dat er iets met het schilderij aan de hand was. Ze besloot het doek nader te onderzoeken, waarna een echte Rembrandt tevoorschijn kwam. Volgens persbureau Ansa is het een combinatie van geluk, intuïtie en wetenschap dat het werk is ontdekt.

Het gaat om De Aanbidding der Wijzen dat de Hollandse meester in 1632 en 1633 schilderde. Daarvoor gebruikte Rembrandt olie op papier en canvas. Dit prototype is jarenlang verloren gewaand maar blijkt nu toch nog te bestaan. Een originele versie van het schilderij is onder andere te vinden in de Hermitage in St. Petersburg.

Een echte Rembrandt

Het schilderij werd gisteren in Rome gepresenteerd en is onderdeel van het project Discovering Masterpiece. Sinds 2016 is men bezig geweest met het doek te onderzoeken, nu durven de experts eindelijk te stellen dat het om een echte Rembrandt gaat. Het werk wordt nu verder onderzocht.

De eigenaren van het schilderij zullen blij zijn met de ontdekking: het schilderij wordt geschat op een waarde van tussen de 70 miljoen en 200 miljoen euro. Niet dat de Romeinse familie aan wie het werk toebehoort het nodig heeft, de kunstverzamelaarsfamilie zit er warmpjes bij. Ze hangen het werk overigens niet meer aan de muur, het kostbare kunstwerk ligt veilig achter slot en grendel in Milaan.

Het gebeurt wel vaker dat er werken van Rembrandt worden ontdekt. Vorig jaar kwam men erachter dat een vervalst schilderij van de meester misschien toch niet vervalst is.

Nachtwacht in volledigheid te zien

Ben je door dit verhaal helemaal geïnspireerd om kunst te kijken? In het Rijksmuseum kun je nog even door met Rembrandt. De komende maanden kun je de volledige Nachtwacht bekijken in het Amsterdamse museum.

Rembrandt voltooide het enorme schilderwerk in 1642. Vier delen werden in 1715 van het doek afgesneden. De kleinere versie van het werk werd naar de Kleine Krijgsraadkamer van het toenmalige stadhuis, het huidige Paleis op de Dam verplaatst. Met behulp van kunstmatige intelligentie zijn de verloren stukken gereconstrueerd en ze zijn tijdelijk rondom de Nachtwacht in het Rijksmuseum gemonteerd. Of de originele stukken van het doek in de ambtelijke shredder zijn beland, is niet duidelijk. In elk geval zijn ze tot op de dag van vandaag nooit teruggevonden.