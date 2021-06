Risiconiveau in twee gebieden verlaagd en Janssen-vaccin voor iedereen

Er lijkt eindelijk wat licht aan het einde van de pandemietunnel te verschijnen. Gisteren is het risiconiveau voor twee veiligheidsregio’s in ons land verlaagd. In Groningen en Zaanstreek-Waterland geldt ‘waakzaam’, het laagste risiconiveau.

De besmettingscijfers hebben een dalende trend ingezet en ook in de ziekenhuizen liggen steeds minder mensen, hoewel er gisteren even een uitschieter naar boven was, maar niet meer zoveel als op de hoogtepunten. Dat zorgt voor een verandering in de risiconiveaus. Zaanstreek-Waterland ging zelfs van het hoogste risiconiveau naar het laagste.

Risiconiveau omlaag op meer plekken

Dat betekent dat er nergens in ons land het risiconiveau ‘zeer ernstig’ geldt, het hoogste risico. Flevoland, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam Rijnmond staan op dit moment op ‘ernstig’. De overige achttien regio’s hebben het label ‘zorgelijk’ gekregen op de geüpdatete coronakaart. Elke twee weken wordt bepaald hoe deze moet worden ingedeeld op basis van het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames.

Janssen-vaccin voor iedereen beschikbaar

Er is ook goed nieuws voor de mensen die maar één coronavaccin willen: je kunt vanaf vandaag een afspraak maken om geprikt te worden met het Janssen-vaccin. Tot deze week kon je niet zelf kiezen welk vaccin je kreeg. Wil je het Janssen-vaccin, dan kun je bellen naar een speciaal telefoonnummer van de GGD’s.

Met een beetje geluk kunnen de eerste prikkers vrijdag al terecht. In elke regio is minimaal één plek waar de doses worden bewaard en gezet. Wel moet je er snel bijzijn: vaccins worden gezet zolang de voorraad strekt. De komende twee weken zijn dat zo’n 200.000 mensen. Daarna is het afwachten hoeveel vaccins Janssen ons nog levert.



ATTENTIE: wie nog niet gevaccineerd is kan – vanaf 10u – vragen om een prik van #Janssen, zolang de voorraad strekt. En wel via ☎️0800-1295 Let wel: er zal beperkt voorraad zijn. En dit geldt dus voor álle 18-plussers! Belangrijke vraag: wie ontbreekt in deze collage?👇🏼 pic.twitter.com/Dfue1sSJAx — Jan Paternotte (@jpaternotte) June 23, 2021

In één keer klaar

Het voordeel van deze prik is dat je in één keer klaar bent. Bij vaccins als Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn er twee prikbeurten nodig. Tussen deze twee prikken moet ook nog eens een aantal weken zitten. Mocht je een afspraak hebben staan voor een andere prik dan Janssen, dan kun je de GGD bellen om te vragen of ze je afspraak om kunnen zetten.

‘Prik jongeren ouder dan twaalf ook’

Het is volgens RIVM-topman Jaap van Dissel belangrijk dat we stevig doorprikken. Ook onder jongeren tussen de 12 en 18, meldt de infectioloog. Prikken we gezonde kinderen van deze leeftijden niet, dan kan het zijn dat we dit najaar weer veel meer coronapatiënten hebben. Worden de tieners wel geprikt, dan gebeurt dat volgens de berekeningen niet.

Van Dissel deed zijn bevindingen gisteren uit de doeken in de Tweede Kamer. De berekeningen werden gedaan op basis van een aantal aannames over onder andere de besmettelijkheid. De berekeningen zijn daardoor wel onzeker, zegt Van Dissel. Hij is wel stellig over het feit dat het inenten van jongeren aanzienlijke invloed kan hebben op verdere verspreiding van het virus.