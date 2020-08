Nep-Rembrandt in Ashmolean-museum in Oxford mogelijk toch echt

Een schilderij dat in de jaren tachtig is afgedaan als nep, is mogelijk toch van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt. Dat blijkt volgens The Guardian uit onderzoek van het Ashmolean-museum in Oxford.

In 1981 werd het werk ‘Hoofd van man met baard’ door het Rembrandt Research Project beoordeeld als nep. Maar volgens het museum in Oxford blijkt uit nieuw onderzoek dat het schilderij is gemaakt op een stuk hout dat uit hetzelfde paneel komt als waar Rembrandt ‘Andromeda’ op schilderde. Het museum liet Peter Klein, een expert op het gebied van jaarringen in hout, naar het schilderij kijken.

Atelier van Rembrandt

Volgens het museum blijkt uit het onderzoek dat het schilderij op zijn minst uit het atelier van Rembrandt komt. Het moet nog verder onderzocht worden of het schilderij echt door hem zelf gemaakt is.



Het houten paneel komt volgens Klein uit een boom die tussen 1618 en 1628 in omgehakt. „Twee jaar rijping meegerekend, kunnen we met overtuiging stellen dat het portret is gemaakt tussen 1620 en 1630”, zegt hij tegen de Britse krant.

Ook ‘Portret van Rembrandts moeder’ van Jan Lievens is geschilderd op een stuk hout uit dezelfde boom. De twee kunstschilders kenden elkaar al sinds hun jeugd en werkten rond 1630 allebei in Leiden.

Twijfel

Het Ashmolean-museum twijfelde altijd al over het oordeel van het Rembrandt Research Project en liet het werk onderzoeken in de aanloop naar een nieuwe expositie over de jonge Rembrandt. „Dit is wat Rembrandt doet. Hij maakt kleine studies van hoofden van oude mensen met verloren, melancholische en in gedachten verzonken blikken. Het is typisch voor zijn werk in Leiden rond 1630”, zegt An van Camp, curator van het Ashmolean-museum.

