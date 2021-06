Protestactie van Spaanse leraren in rok gaat viraal

Sommige mannelijke leraren in Spanje dragen sinds kort een rok op school. Dit uit protest tegen de stereotype kledingvoorschriften op scholen. De actie kreeg online veel bekijks en ging viraal.

Onder de noemer #LaRopaNotieneGenero, oftewel ‘kleding heeft geen gender’ staat de actie in heel Spanje bekend. Aanleiding voor het protest is de schorsing van een Spaanse jongen die vorig jaar een rok naar school droeg.

Geen schaamte om rok te dragen

Docenten Manuel Ortega (37) en Borja Velazquez (36) schamen zich niet om een rok te dragen. Een van hun leerlingen werd afgelopen maand gepest. De leraren werken op de Virgen de Sacedon basisschool in Valladolid. Daar werd het jongetje gepest omdat hij een t-shirt droeg waarop een anime-afbeelding stond. Anime zijn plaatjes van Japanse cartoon- en stripfiguren

Mede-leerlingen riepen homofobe opmerkingen naar het jongetje. Docent Ortega draagt om die reden uit protest sinds begin mei een rok. Samen met zijn collega Velazquez. Zo proberen ze aandacht te trekken voor tolerantie op school.



Tolerantie en respect op Spaanse scholen

Zo schreef Ortega in een Tweet: „Een school die lesgeeft met respect, diversiteit, samenwerking en tolerantie. Kleed je hoe jij dat wilt! Wij steunen de campagne #Laropanotienegenero.”

Volgens de leraar was het niet de bedoeling om viraal te gaan op social media. Het gaat om respect en tolerantie op de onderwijsinstellingen. Ook hopen de twee leerkrachten andere docenten aan te moedigen.



Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY — Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020

Geschorst om dragen van rok

Vorig jaar oktober werd de Spaanse Mikel Gomez geschorst vanwege zijn kledingkeuze. Ook werd hij doorverwezen naar een psycholoog omdat hij een rok droeg op zijn school in Bilbao. Het jongetje sprak zich uit in een video op TikTok in november. En dat filmpje ging viraal. Vlak daarna ontstond ‘draag een rok naar school-dag’ en honderden leerlingen en docenten deden mee.

Op social media vind je verschillende berichten van leraren die zich aansluiten bij de beweging. Veel ouders spreken hun lof uit over de actie. En volgens de Spaanse berichtgeving dragen ook sommige mannelijke leerlingen een rok.



