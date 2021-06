Zie jij het? Italiaanse kunstenaar verkoopt ‘onzichtbaar kunstwerk’ voor bijna 15.000 euro

Ken je het sprookje: De nieuwe kleren van de keizer? Dat sprookje lijkt realiteit te worden. Een beeldhouwwerk van een Italiaanse kunstenaar is namelijk geveild voor bijna 15.000 euro. Het bijzondere is alleen dat het kunstwerk onzichtbaar is.

Het werk dat ‘Io Sono’ heet, Italiaans voor ‘Ik ben’, is er een van een ander kaliber. De koper legde welgeteld 14.820 euro neer voor een kaal geheel. Salvatore Garau is de maker van het onzichtbare meesterwerk en is niet de minste in de kunstwereld. De kunstenaar claimt dat zijn onzichtbare werken in zijn geest zitten. En noemt zijn creaties „nieuwe, kleine revolutie”.



Kunstwerk van Garau is ‘ruimte vol energie’

Want volgens Garau is zijn kunstwerk daadwerkelijk iets. Hij zegt zelf: „Ik heb geen ‘niets’, maar een leegte verkocht. Dat is niet anders dan een ruimte vol energie.” Sommige critici zijn ietwat sceptisch om de kunstbijdrage van Garau. „Als we de ruimte leegmaken en er niet overblijft, heeft de leegte volgens het onzekerheidsprincipe van Heisenberg een gewicht.” Die theorie van natuurkundige Werner Heisenberg legt uit dat je nooit de exacte positie en snelheid van een deeltje kunt meten. Dat gewicht condenseert en transformeert volgens Garau in deeltjes „en gaan dus in ons op.”

De koper van het onzichtbare stuk is niet bekend. Maar wel moet hij of zij ruimte maken voor een plek van 150 cm bij 150 cm. Die ruimte is volgens de kunstenaar vereist. Waarom kun je denken? „Die ruimte heb je nodig om je gedachten op één punt te concentreren. Daardoor ontstaat er een sculptuur die de meest uiteenlopende vormen aanneemt.”



Onzichtbare collectie van de Italiaanse kunstenaar

Een zichtbaar beeld of schildersdoek tref je dus niet in het huis van de koper. Maar, deze ontving wel een echtheidscertificaat. Persoonlijk ondertekend door de kunstenaar zelf. Garau veilt nog meer werk uit zijn ‘onzichtbare collectie’. Aankomende vrijdag wordt een ander kunstwerk van hem in New York geveild. De naam luidt ‘Aphrodite piange’, wat ‘Aphrodite huilt’ betekent. Mensen met weinig inbeeldingsvermogen zullen waarschijnlijk alleen een getekende cirkel op de grond zien. Maar het is volgens Garau veel meer.

Salvatore Garau erkend kunstenaar

Mocht je denken: ‘Dat kan ik ook’, dan ben je net te laat. Garau heeft zijn onzichtbare kunst officieel geregistreerd als NFT (non-fungible token). Dat betekent dat zijn werk uniek is.

Salvatore Garau studeerde in 1973 af als schilder aan de academie van Firenze. Daarnaast was zijn werk te bewonderen in het Europees Parlement in Staatsburg en op de Biënnale van Venetië 2003.