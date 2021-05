Acht meter hoog standbeeld van Marilyn Monroe zorgt voor ophef in Amerikaanse stad

Weelderige blonde krullen, rode lippen en een witte jurk die omhoog waait. Zo herinneren de meeste mensen Marilyn Monroe uit de klassieker The Seven Year Itch uit 1955. Maar juist over dat klassieke beeld is nu ophef ontstaan.

Oorzaak is de terugkeer van een acht meter hoog standbeeld van de filmster, uiteraard met opwaaiende jurk, in de Amerikaanse stad Palm Springs. Meerdere inwoners vinden dat het beeld gedateerd is. Het feit dat men onder de jurk kan kijken en dus de onderbroek van Monroe kan ziet, zit de inwoners van Palm Springs niet lekker. Ze vinden het beeld vrouwonvriendelijk en seksistisch en zijn een petitie genaamd #MetooMarilyn gestart. Die petitie is inmiddels al door ruim 40.000 mensen ondertekend.

Acht meter hoge Marilyn voor de ingang van museum

Het beeld van Marilyn Monroe stond van 2012 tot en met 2014 al in Palm Springs maar krijgt binnenkort een nieuwe, meer prominente plek in de stad. Maar de plaats waar het beeld komt te staan, zorgt voor verbazing bij veel mensen. De gemeente is namelijk van plan om de enorme Marilyn voor de ingang van het Palm Springs kunstmuseum te plaatsen. Wanneer bezoekers het museum verlaten kijken ze daardoor direct onder de jurk van de filmster. Iets waar de directeur van het museum, Louis Grachos, niet bepaald om staat te springen. „Het is aanstootgevend dat kinderen die ons museum verlaten het ondergoed van dit enorme Marilyn-beeld zien”, zei hij tegen Amerikaanse media.

Inwoners stappen naar de rechter

De gemeente zegt dat het beeld van Marilyn Monroe in Palm Springs hoort omdat ze er ooit in een club zou zijn ontdekt. Ze zou er ook hebben gewoond. Maar volgens lokale modeontwerpster Trina Turk, oprichter van het Committee to Relocate Marilyn, klopt dat niet. „Ik bewonder Marilyn Monroe als artiest en als icoon uit de popcultuur, maar ik vind niet dat dit beeld het beste laat zien wie ze was.”

De petitie is inmiddels al door ruim 40.000 mensen ondertekend. Ook stappen inwoners van Palm Springs naar de rechter. In juli vindt er een hoorzitting plaats.