De NFT-miljoenenhype: 7 bizarre en peperdure non-fungible tokens

Je hebt er de afgelopen tijd vast wel iemand over gehoord: een NFT. Het is een miljoenenhype die op dit moment volledig doorslaat. Zeven bizarre en peperdure non-fungible tokens die dat onderstrepen.

NFT is de afkorting van non-fungible token, een niet-vervangbare token ondersteund door blockchain-technologie. Het zijn unieke stukjes code op het internet, waaraan een digitaal werk is gekoppeld. In de meeste gevallen gaat het om digitale kunst, video’s, geluid en andere vormen van digitaal creatief werk. Kort gezegd zijn het digitale verzamelobjecten. In dit artikel lees je wat NFT’s precies zijn en waarom ze zoveel waard zijn.

De meest bizarre en dure NFT’s

De inhoud van NFT’s zijn behoorlijk uiteenlopend. Er zijn kunstenaars die digitaal werk voor miljoenen verkopen, gelukszoekers die soms raak schieten met een simpele GIF en zelfs een video van een schilderij dat wordt verbrand verkoopt. Zeven non-fungible tokens die nog maar eens laten zien hoe gestoord deze hype is.

1. De JPG-collage van Beeple

Mike Winkelmann, beter bekend als Beeple, maakte dertien jaar lang iedere dag een digitaal kunstwerkje. Met de NFT-hype in het achterhoofd voegde hij alle werkjes samen tot een relatief simpele JPG-collage. Hij maakte er een non-fungible token van, die tot zijn grote verbazing werd verkocht voor 69,3 miljoen dollar.



holy fuck. — beeple (@beeple) March 11, 2021



2. De eerste tweet van Jack Dorsey

Op 21 maart 2006 slingerde Twitter-oprichter Jack Dorsey zijn eerste tweet de wereld in. “Just setting up my twttr”, waren de eerste woorden op dit sociale medium. Iedereen kan de tweet gewoon zien, maar dit jaar zette Dorsey de tweet ook als uniek stukje code op de NFT-markt. Uiteindelijk was tech-ondernemer Sina Estavi uit Maleisië de hoogste bieder. Hij betaalde 2,9 miljoen dollar voor de non-fungible token. Dorsey heeft al het geld in Bitcoin overgemaakt naar het Afrika-fonds van Give Directly.



just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

3. Burnt Banksy

Drie mannen kochten voor 95.000 dollar de print Morons (White) van Banksy. Vervolgens zetten ze het kunstwerk in brand. Waarom? Om er bijna het viervoudige voor terug te krijgen. Ze verkochten het verbrande werk als NFT voor 382.336 dollar in Ethereum.

4. Nyan Cat

Nyan Cat is een van de bekendste GIFs op het internet. Iedereen kan de GIF opslaan op zijn computer, maar er is slechts één iemand die Nyan Cat als non-fungible token bezit. Hij betaalde de maker 580.000 dollar.

5. De WarNypmh-collectie van Grimes

Kunstenaar Grimes, de vriendin van tech-miljardair Elon Musk, was een van de eerste beroemdheden die op de bandwagon sprong. Eind februari verkocht ze een reeks van haar digitale kunstwerken met ‘WarNypmh Babies’ en dat leverde haar in 20 minuten tijd 5,8 miljoen dollar op.



6. Crossroad van Beeple

Al voor zijn JPG-collage verdiende Beeple met zijn eerste NFT 66.666,66 dollar. Het werk, Crossroad genaamd, is gemaakt voor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mocht Trump gewonnen hebben, dan was Trump in de onderstaande video uit de dood opgestaan. Dat gebeurde niet. Wel werd voor deze non-fungible token in een resale verkocht voor 6,6 miljoen dollar.

7. Naaktmodel verkoopt zichzelf als NFT

Als er miljoenen rondgaan tijdens een hype, verzinnen mensen gekke dingen. Zo verkoopt naaktmodel Kara del Toro zichzelf als NFT, en daarbij geeft ze een bonus toe. Lees hier meer.



Zelf aan de slag? In dit artikel lees je hoe je zelf een NFT creëert en verkoopt.