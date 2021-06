Cosmeticawet zorgt toch niet helemaal voor minder proefdieren

Steeds vaker verschijnen er in de schappen van je lokale beautyboer merken en producten die helemaal veganistisch zijn. En vaak zijn ze ook proefdiervrij. Maar sinds kort worden er weer dierproeven gedaan om cosmetica zo perfect mogelijk te krijgen.

In Europa zijn dieren jarenlang niet gebruikt om make up en andere schoonheidsproducten op te testen. Door een maas in de wet worden er tegenwoordig toch weer proefdieren gebruikt, meldt Stichting Proefdiervrij. Ze noemen het in een persbericht onnodig dat konijnen en ratten worden ingezet voor cosmetica.

Wet tegen proefdieren handhaven

Volgens de stichting zijn er genoeg manieren om de producten te testen zonder dieren ermee lastig te vallen. In Europa is cosmetica die op dieren is getest sinds 2013 verboden. De stichting trekt nu aan de bel. Cosmetica mag namelijk wel op dieren worden getest om te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken. En dat is niet nodig, zegt de organisatie.

Begin dit jaar stuurden 463 organisaties een open brief aan Brussel. Daarin riepen cosmeticabedrijven en organisaties die dieren beschermen op om de cosmeticawet te handhaven. „We zijn goed in staat om de veiligheid van de werknemers die bij het productieproces betrokken zijn te garanderen”, luidt een quote van Saskia Aan, adviseur wetenschap & innovatie Proefdiervrij in het bericht. „De ingrediënten worden al jarenlang niet meer op dieren getest en toch hebben we veilige cosmetica op de markt. Proefdieren in cosmetica-onderzoek zijn dus niet meer nodig.”

Veel instanties zijn bezig met het terugdringen van dierproeven. Zo is ons eigen RIVM bezig met een transitietraject. Op dit moment zijn er volgens de instelling nog wel dierproeven nodig om stoffen te testen op veiligheid voor mensen, meldt het instituut. In China is het sinds mei niet meer verplicht om producten op dieren te testen voor ze in de winkel komen.

Hollywood tegen dierproeven

Ook voor medicijnen worden proefdieren gebruikt. Hoewel er nog steeds veel dieren worden gebruikt, begint het aandeel langzaam te slinken. Recent werd door middel van een nieuwe richtlijn opgeroepen om minder op proefdieren te testen en meer in vitro, in petrischaaltjes. Er wordt door wetenschappers, de overheid en het bedrijfsleven gewerkt aan meer alternatieven voor dierproeven.

Hollywood spreekt zich uit over de dierproeven. Acteur, schrijver en regisseur Taika Waititi maakte met onder andere Ricky Gervais en Zac Efron een korte film over konijn Ralph.