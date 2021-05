Prijzig stukje fruit: In Japan betalen ze 20.000 euro voor twee meloenen

Zou jij een grote som geld over hebben voor twee meloenen? De Japanners hechten in ieder geval veel waarde aan hun fruit. Daar legden meloenliefhebbers maar liefst 20.000 euro neer voor twee stukjes fruit.

In Japan werd namelijk de ultra exclusieve Yubari-meloen geveild. Hoewel wij in Nederland wellicht een paar euro voor een Galiameloen betalen, lijkt deze Yubari van een ander kaliber. Tijdens de eerste veiligen van het seizoensfruit wordt in Japan bijzonder veel geld neergelegd voor sommige vruchten. Gelukkige kopers pronken met hun gekochte stuk fruit of gebruiken het als promotiemateriaal.

Japanners vallen voor zoete smaak van meloen

Het ging dit keer om een heuse miljoenenmeloen. Want de hoogste bieder legde moeiteloos 2,7 miljoen yen neer voor de vruchten. Dit komt neer op 20.370 euro voor twee stuks fruit. De koper was een lokale producent van babyvoeding. Het betreft alleen geen record dit jaar. Want in 2019 smeet een gretige koper makkelijk 5 miljoen yen (37.532 euro) over de toonbank. In 2020 was merkbaar dat er een pandemie gaande was. Toen bood de hoogste bieder ‘slechts’ 120.000 yen.

Maar wat maakt deze meloenen nu zo duur? Net als bij champagne kan het fruit alleen in een bepaalde regio groeien. De zoetigheid van vrucht schijnt een bijzonder fenomeen te zijn, waar mensen graag wat (veel) geld voor neerleggen. De perfecte Yubari-meloen is rond en heeft een uitzonderlijk gladde schil. Een deel van de steel laten de kwekers zitten. Dit voor esthetische aantrekkingskracht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yubari-meloen als geschenk

De veiling vondt plaats op een groothandelsmarkt in Sapporo, de hoofdstad van Hokkaido. Hier werden afgelopen maandag 466 meloenen geveild. De meloenen zijn afkomstig uit de stad Yubari en staan bekend als seizoensgebonden delicatesse.

Het bedrijf dat de vruchten kocht, vriest de meloenen in en stuurt ze als promotiegeschenk naar gezinnen met kinderen. Die gezinnen moeten zich via social media aanmelden. De producent staat bekend onder de naam Hokkaido Products. De voorzitter van het bedrijf vertelt dat ze mensen in deze tijd willen opvrolijken met een bijzonder geschenk.