OMT waarschuwt voor coronagolf dit najaar: ‘Basismaatregelen blijven’

Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe coronagolf komend najaar niet uit. Volgens de deskundigen blijven basismaatregelen naast het vaccinatieprogramma nodig. En blijft de prognose voor langere termijn onzeker.

Dat staat in het advies dat het OMT naar het kabinet stuurde. Het zogeheten reproductiegetal van het virus is een belangrijke indicatie. Dit getal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. Als er weinig besmettingen zijn is er onder de 1 weinig aan de hand. Boven de 1 worden steeds meer mensen ziek.

Vaccinatieprogramma en besmettelijke mutanten najaar

De meest optimistische situatie is wanneer 75 procent van de Nederlanders gevaccineerd is. Dan kan het reproductiegetal net onder 1 blijven. Maar ook in dit geval is een uitbraak mogelijk bij bepaalde tegenvallers. Zo kan het zijn dat de mate van de bescherming van de vaccins in de loop der tijd vermindert. Of dat er nieuwe besmettelijke mutanten opduiken. Ook kan het zijn dat in bepaalde specifieke groepen minder gevaccineerden zijn. Het OMT spreekt dan over „heterogeniteit in de vaccinatiegraad”.

De corona-adviseurs schrijven dat „dit suggereert dat naast het huidige vaccinatieprogramma (aanvullende) basismaatregelen nodig zullen blijven.” Ze voegen eraan toe dat de prognoses voor de langere termijn onzeker zijn.

OMT raadt eerder versoepelen af

Coronaminister Hugo de Jonge stuurde dit tweede gedeelte van het advies vandaag naar de Tweede Kamer. Het eerste deel verscheen afgelopen weekend. Daarin raadt het OMT het kabinet af verdere versoepelingen eerder in te zetten. Het kabinet wil 5 juni al verder versoepelen, in plaats van de geplande 9 juni. Het OMT adviseert om stap 3 uit het openingsplan niet te vervroegen. Het OMT gaat wel akkoord met het volledig openen van het voortgezet onderwijs.

Begin deze maand vertelde Ernst Kuipers in Op1 dat het coronavirus in het najaar weer terugkeert. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij waarschuwde toen ook dat gevaccineerden net zozeer risico lopen door de komst van een mutant.