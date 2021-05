Lapdance in ruil voor een vaccinatie? Amerika moedigt zo vaccin aan

Bij een coronavaccin krijg je in Amerika soms wel hele bijzondere extra’s. Het land doet allerlei pogingen om meer mensen te laten inenten. Van gratis jointjes tot aan hoge geldbedragen. In een stripclub in Las Vegas krijg je bij een vaccin zelfs een ‘verwenpakket’.

De Southern Nevada Health District ging een samenwerking aan met de bekende stripclub Larry Flynt’s Hustler Club in Las Vegas. De stripclub diende eventjes als pop-up kliniek. De eerste honderd bezoekers die afgelopen vrijdagen een vaccinatie haalden, kregen daarvoor een speciale beloning.

Drank, lapdance en lidmaatschap voor gevaccineerden

En daarvoor tastte de stripclub flink in de buidel. Het hele pakket had namelijk een waarde van ongeveer vijfduizend dollar. De eerste gevaccineerden kregen een platinum-lidmaatschapskaart. Maar ook een fles alcohol, gratis dansen van een gevaccineerde entertainer, kaartjes voor een erotische show en een ritje in een limousine.

En dat ‘prijzenpakket’ bleek een gewilde beloning. De eerste honderd plekken waren al snel vergeven. De stripclub was al vaker betrokken bij het promoten van een inenting. Zo deelden medewerkers van het filiaal in New Orleans gratis shotjes drank uit aan mensen die een vaccinatie haalden.



🙌🙌 pic.twitter.com/w7xu7mdCEh — Larry Flynt's Hustler Club Las Vegas (@hustlervegas) May 22, 2021

Andere beloningen voor vaccinatie in Amerika

De Larry Flynt’s Hustler Club is niet de enige met creatieve promotie. Zo zijn er meerdere staten in Amerika die hun gevaccineerden belonen. Hieronder sommen we er een paar voor je op:

Loterijprijzen: In Maryland wint een willekeurige gevaccineerde een bedrag van 400.000 dollar. Daarnaast worden er meerdere geldbedragen uitgereikt. Ook in New York krijgen gevaccineerden een loterijticket met de kans om maar liefst 5 miljoen dollar te winnen. En in Ohio houdt de staat vijf trekkingen voor een prijs van 1 miljoen dollar.

In Maryland wint een willekeurige gevaccineerde een bedrag van 400.000 dollar. Daarnaast worden er meerdere geldbedragen uitgereikt. Ook in New York krijgen gevaccineerden een loterijticket met de kans om maar liefst 5 miljoen dollar te winnen. En in Ohio houdt de staat vijf trekkingen voor een prijs van 1 miljoen dollar. Een diner met de gouverneur: Gevaccineerden in New Jersey kunnen een etentje met gouverneur Phil Murphy winnen. De winnaar heeft keus uit een diner in zijn herenhuis of het strandhuis in Island Beach State Park.

Gevaccineerden in New Jersey kunnen een etentje met gouverneur Phil Murphy winnen. De winnaar heeft keus uit een diner in zijn herenhuis of het strandhuis in Island Beach State Park. Donuts: Donutmagnaat Krispy Kreme kiest voor een zoete stimulans voor een vaccinatie. Zo krijgen bezoekers van een Krispy Kreme vestiging één gratis donut als zij een bewijs van de prik laten zien. Theoretisch gezien kan een gevaccineerde iedere dag een gratis donut ophalen.

Donutmagnaat Krispy Kreme kiest voor een zoete stimulans voor een vaccinatie. Zo krijgen bezoekers van een Krispy Kreme vestiging één gratis donut als zij een bewijs van de prik laten zien. Theoretisch gezien kan een gevaccineerde iedere dag een gratis donut ophalen. Museumbezoek: Inwoners van New York kunnen zich in het bekende American Museum of Natural History laten inenten. Bezoekers mogen tijdens hun vaccinatie op de foto met de gigantische walvis die in het museum hangt. Daarnaast hebben zij toegang tot de tentoonstellingen van de Milstein Hall of Ocean Life.

Inwoners van New York kunnen zich in het bekende American Museum of Natural History laten inenten. Bezoekers mogen tijdens hun vaccinatie op de foto met de gigantische walvis die in het museum hangt. Daarnaast hebben zij toegang tot de tentoonstellingen van de Milstein Hall of Ocean Life. Jointjes: Vorige week deelden groepen gratis joints uit aan wachtende voor een vaccinatiecentra in New York en Washington.

Vorige week deelden groepen gratis joints uit aan wachtende voor een vaccinatiecentra in New York en Washington. Rondje op de schietbaan: In Zuid-Illinois diende een schietbaan als tijdelijke vaccinatielocatie. Honderd gevaccineerden kregen daarnaast een kaartje om ook nog even te schieten.