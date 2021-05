Eind 2021 heeft 30 procent van de wereldbevolking vaccinatie gehad, hoopt WHO

Eind 2021 heeft 30 procent van de wereldbevolking een vaccinatie gehad. Tenminste, dat hoopt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De directeur-generaal daarvan, Tedros Adhanom Ghebreyesus, roept overheden wereldwijd op om COVID-19-vaccins te doneren aan Covax. Dat is een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. Door dit te doen hoopt de WHO dat 30 procent van de totale wereldbevolking aan het einde van 2021 gevaccineerd kan zijn.

Vandaag zei Tedros dat de coronapandemie vooral voortduurt vanwege een „schandalige ongelijkheid” in de verspreiding van vaccins. Eerder riep hij rijke landen al op om armere landen van vaccins te voorzien, voordat overheden overgaan op het inenten van kinderen.

In september heeft 10 procent van de wereldbevolking een vaccinatie gehad, is ook de hoop van de WHO. Maar dat kan alleen als overheden meewerken aan de herverdeling van vaccins. Tedros heeft aan vaccinproducenten gevraagd om de helft van hun productie dit jaar aan Covax te doneren, om het vaccinatiedoel te halen.

Dak- en thuislozen aan de beurt voor vaccinatie

In ons land komen deze week de eerste dak- en thuislozen aan de beurt voor een vaccinatie. In Nederland wonen ongeveer 60.000 mensen zonder dak boven hun hoofd, blijkt uit een schatting van de GGD. Tot nu toe heeft de GGD contact gelegd met zo’n 25.000 van hen. De gezondheidsinstantie krijgt hulp van opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils bij het in kaart brengen van de lastig te bereiken groep. Dak- en thuislozen krijgen het vaccin van Janssen toegediend. Van dat vaccin is maar één prik nodig en dus ook maar één afspraak.

Naast de dak- en thuislozen zijn ook de mensen die in 1967 en 1968 geboren zijn, deze week aan de beurt. Vanaf zaterdag konden zij een afspraak maken. Deze week moet dan de uitnodiging op de mat vallen, als dat niet al gebeurd is. Ook zij krijgen een vaccinatie met het middel van Janssen, en zijn dus in één keer klaar.