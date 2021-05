Anton start onwaarschijnlijke wereldrecordpoging op blote voeten lopen

Afghanistan-veteraan Anton Nootenboom gaat vanaf morgen een poging wagen om het wereldrecord op blote voeten lopen te verbeteren. Als het de in 1986 geboren en in Goes opgegroeide held lukt, heeft hij over een half jaar (!) een onwaarschijnlijk wereldrecord op zijn naam staan.

Als wij in Nederland zaterdag wakker worden, is Anton Nootenboom (34) aan zijn wandeling op blote voeten vanuit het Australische Cairns begonnen. Een wandeling van 2600 kilometer welteverstaan. De recordtocht brengt hem in zes maanden langs de schitterende maar ook gevaarlijke oostkust van Australië. Mocht Anton finishplaats Sydney bereiken, dan krijgt hij een vermelding in het Guiness Book of World Records. Wandelen is in Nederland door corona mateloos populair geworden – en gezond tijdens het thuiswerken – maar de poging van ‘onze’ blotevoetenloper is toch een totaal ander verhaal.

Op blote voeten de Mount Everest op

Anton Nootenboom is ‘niet geheel ongetraind’, laat zijn persman Jeroen Swolfs weten. En dat is een understatement. Swolfs organiseert overigens trainingen met het bedrijf Create the Impossible, dat zegt ook genoeg. Terug naar Anton: hij ging in 2019 als The Barefoot Dutchman op blote voeten een deel van de Mount Everest op. Everest Basecamp bereikte hij met volle bepakking.

Waarom die 2600 kilometer blootsvoets, zullen velen zich afvragen. Wáárom? Anton Nootenboom heeft er zijn goede reden voor. De voormalige Zeeuw heeft drie tours in Afghanistan gedaan als onderdeel van de NAVO ISAF-missies. Na zijn tijd bij Defensie besloot hij om de wijde wereld in te trekken en kwam hij in Australië terecht. Anton merkte dat hij steeds meer psychische klachten kreeg naar aanleiding van zijn tijd in Afghanistan. Een groot probleem onder veteranen. Zijn therapie was wandelen, op blote voeten.

Lopen voor goede doelen

Door middel van zijn wandelingen wil hij nu aandacht vestigen op Men’s Mental Health. De opbrengsten van zijn recordpoging gaan naar goede doelen die zich hierop richten.

De reis op blote voeten van The Barefoot Dutchman gaat dus nu echt van start. In het komende half jaar loopt hij, als het ook maar even lukt, dagelijks 25 kilometer. Anton Nootenboom zal de nodige moeilijkheden daarbij moeten overwinnen. We hebben het dan over lopen op gloeiendhete wegen, maar ook over gevaarlijke nachten. Onderweg in een tentje en zal zijn ogen moeten openhouden – voor zover dat gaat – voor slangen, spinnen en krokodillen.

Bizarre tocht volgen?

Wil je Antons wereldrecordpoging volgen of hem misschien steunen? Dat kan via zijn website Thebarefootdutchman. Hieronder zie je bovendien zijn Instagramaccount.

Ongetwijfeld lees je Anton Nootenbooms avontuur op Metronieuws later ook terug. Voor hem hopelijk pas over zes maanden.