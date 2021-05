5 films en series die in week 18 op Netflix verschenen: Jupiter’s Legacy en meer

Ook in week 18 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het ambitieuze Jupiter’s Legacy, het moderne (anti)fascisme in Duitsland, twee documentaires en meer.

De meest in het oog springende nieuwkomer deze week is Jupiters Legacy. Dit is namelijk Netflixs antwoord op Marvel. Geen fan van superhelden? Dan zijn de drama-films Monster en And Tomorrow the Entire World misschien een betere keuze. Mocht je feiten boven fictie verkiezen, dan staan er ook nog twee heel verschillende documentaires voor je klaar. The Sons of Sam: A Descent into Darkness ontrafelt het duistere geheim achter één van Amerika’s bekendste seriemoordenaars en in They Shall Not Grow Old wordt de Eerste Wereldoorlog op indrukwekkende wijze in beeld gebracht.

Nieuw op Netflix in week 18

1. Jupiter’s Legacy

Serie

Genre: actie

Als je fan bent van superhelden, dan kun je het beste een abonnement nemen op Disney+. Met al haar Marvel-films en series kom je daar het beste aan je trekken. Maar de concurrentie doet ook wat terug. Bij Amazon Prime Video vind je bijvoorbeeld The Boys en ook Netflix trekt nu ten strijde. Dat doen ze met Jupiters Legacy. Een serie over de eerste generatie superhelden die op het punt staan om met pensioen te gaan. Hun kinderen moeten het stokje overnemen, maar dat verloopt verre van soepel. Benieuwd waarom deze serie absoluut de moeite waard is? Lees dan hier verder.

2. The Sons of Sam: A Descent into Darkness

Miniserie

Genre: documentaire

David Richard Berkowitz, beter bekend als Son of Sam, behoort tot de bekendste seriemoordenaars van Amerika. Tussen 1976 en 1977 terroriseerde hij New York en bekende hij na zijn arrestatie zes moorden te hebben gepleegd. Allemaal in opdracht van de hond van de buren, die volgens David bezeten zou zijn door de duivel. Vooral dat laatste hield journalist Maury Terry enorm bezig. Hij was ervan overtuigd dat er een link was tussen de moorden en een satanische sekte. In deze Netflix-documentaire zie je hoe Maury steeds dieper verstrikt raakt in dit duistere geheim. Maar is de wereld daar wel klaar voor?

3. Monster

Film

Genre: drama

Steve Harmon is een topstudent. Hij doet het goed op school en heeft een passie voor fotografie. Niets lijkt een mooie toekomst in de weg te staan, maar dan stort alles in. Harmon wordt beschuldigd van moord. Hij wordt uit de schoolbanken getrokken en op het strafbankje geplaatst. De onschuldige student belandt in een complexe strafzaak die zijn hele leven kan verpesten. Monster is een ijzersterke dramafilm die al in 2018 in première ging op het beroemde Sundance Film Festival. Door omstandigheden kwam de film nooit naar het grote publiek, maar daar brengt Netflix nu verandering in.

4. And Tomorrow the Entire World

Film

Genre: drama

Het fascistische verleden van Duitsland is in de loop der jaren flink weggesleten, maar helemaal verdwenen is dit politieke stelsel nog niet. Tot grote frustratie van veel jongeren. Zij willen het liefste een einde maken aan deze, in hun ogen, grote schandvlek. In de Netflix-film And Tomorrow the Entire World (Und Morgen die Ganze Welt) zien we hoe een rechtenstudent zich aansluit bij zo’n antifascistische beweging. Dat begint met spandoeken en leuzen, maar al snel raakt ze steeds vaker betrokken bij gevaarlijkere situaties. Ze voelt zich steeds meer aangetrokken tot geweld, met alle gevolgen van dien.

5. They Shall Not Grow Old

Film

Genre: documentaire

Deze indrukwekkende Eerste Wereldoorlog-documentaire van Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson verscheen in 2018, maar staat nu eindelijk ook op Netflix. In They Shall Not Grow Old volgen we een groep gewone Britse grondtroepen vanaf hun aanmelding bij het leger tot aan hun terugkomst. De meeste aandacht gaat uiteraard naar het verschrikkelijke gedeelte daartussen. Als kijker word je door middel van ingekleurde archiefbeelden geconfronteerd met het leven aan het front en in de loopgraven. Het resultaat is een baanbrekende en vooral zeer indrukwekkende documentaire. Een absolute must-see voor iedereen met ook maar een beetje interesse in de geschiedenis.

