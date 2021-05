Eerste beelden finale LEGO MASTERS: Tijdstress en verscheurde planningen in epische bouwmarathon

Na een lange, bloedstollende strijd is de finale daar. Al 144,5 uur lang bouwden de finalisten van LEGO MASTERS 2021 zich een slag in de rondte. Morgenavond wordt eindelijk duidelijk wie de grote winnaar wordt en welk duo zich LEGO MASTERS 2021 mag noemen. In de video hierboven zie je de eerste beelden.

Het tweede seizoen van de LEGO-wedstrijd was wederom een groot succes. RTL 4 trok met het eerste seizoen al miljoenen kijkers, maar ook seizoen 2 slaat aan. Gemiddeld kijken in Nederland 1,5 miljoen mensen wekelijks naar hoe de kandidaten hun stapel LEGO omtoveren tot een waar kunstwerk van speelgoed. In België, waar het programma ook wordt uitgezonden, zijn dat er nog eens dik 400.000.

Eliminaties LEGO MASTERS

In de eerste acht afleveringen vielen vijf van de acht duo’s af. Vlaamse Legovrienden Amber en Arne waren in aflevering 2 de eersten die het veld moesten ruimen. Douwe en René volgden de week erna. Dries en Killian strandden in aflevering 5 en moeder en zoon Ine en Oscar waren na zes afleveringen klaar. In de zicht van de haven werden in de halve finale Ernesto en Marco geëlimineerd ten faveure van Jan en Juliën.

En dus zijn de Nederlanders Bibi en Marcel, de Belgen Jan en Juliën en het Nederlands-Belgische liefdeskoppel Roy en Thomas nog over. Laatstgenoemde boekte twee overwinningen en zette in aflevering 5 het Gouden Steentje in om hun plek in de volgende ronde veilig te stellen. Jan en Juliën waren tot aan aflevering 8 altijd veilig, maar hingen even aan de rand van de afgrond. Bibi en Marcel overleefden al drie keer een risicogebied.

Creatieve vrijheid

In tegenstelling tot de rest van het seizoen is de finale helemaal anders. Waar de kandidaten normaliter een duidelijke opdracht kregen, ligt het veld nu open. Het enige wat ze krijgen is een megagrote bouwtafel. In de liefst 28 uur die erop volgt zullen ze alles wat ze hebben moeten geven. Ze mogen alles bouwen en niks is te gek. Maar is hetgeen ze kunnen creëren ook genoeg om LEGO MASTERS te worden?

Tijdnood

Alle deelnemers hebben ervoor gezorgd dat ze er pico bello uitzien. „Dress to impress”, zoals Juliën en Jan het zeggen. Maar de kandidaten zullen toch echt beoordeeld worden op hun bouwprestaties. Tenslotte hebben de deelnemers ‘maar’ 28 uur. Met name Roy en Thomas lijken in tijdnood te komen. Waar Bibi nog een lekkere massage krijgt in het hoekje bij Ruben Nicolai, gaat bij Roy en Thomas de planning doormidden. „Dat kan, maar geef me vier uur”, zegt Thomas, als Roy een suggestie doet. „Serieus!?”, is de alleszeggende reactie van Roy.

Maar in de eerste beelden zien we ook Juliën naar de Brickshop rennen. „Als ik ren, bespaar ik zeven seconden per keer.” Het duo berekent dat ze in 28 uur 32 minuten besparen door naar de Brickshop te rennen in plaats van te lopen. De kandidaten zijn dus in topvorm (en in de stress) en laten geen kans onbenut om méér, méér, méér te bouwen. Alles voor die felbegeerde titel: LEGO MASTERS 2021.

Finale LEGO MASTERS kijken

De finale van LEGO MASTERS is morgenavond om 20.00 uur te zien op RTL 4. Eerdere afleveringen zie je hier.