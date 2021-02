James Corden toeristengids voor prins Harry

Pandemie of niet, James Corden doet nog steeds interviews met de beroemdste beroemdheden van deze aarde. Eén van zijn laatste vrienden is niemand minder dan Harry, voorheen prins Harry. De twee deden een toeristische tour door Los Angeles terwijl Harry openhartig vertelt over zijn verhuizing.

„Een vriend van mij is net hier in de stad komen wonen dus het leek me leuk Los Angeles te verkennen als toeristen”, vertelt Corden. Hij haalt Harry op in een toeristenbus, waarna ze bovenin zitten. „Ik heb nog nooit in een open top-bus gezeten”, bekent Harry. „In Londen reden we hier niet in rond.”

Serieuze gesprekken

Naast heel veel hilariteit in de aflevering, is er ook ruimte voor serieuze gesprekken. Harry besloot samen met zijn vrouw Meghan begin 2020 zijn koninklijke titel op te geven en financieel onafhankelijk te worden. De breuk met de familie werd Megxit genoemd en levert tot op de dag van vandaag nog een hoop gedoe op.

Harry vertelt aan Corden dat de stap die hij en zijn vrouw maakte een weloverwogen keuze was. Hij wilde niet alleen zijn vrouw en zoon Archie beschermen tegen de vele media-aandacht. De voormalig prins had zelf ook veel last van de Britse paparazzi. Aan Corden vertelt hij dat de situatie ‘giftig’ was. De ervaring met paparazzi en het Britse koningshuis is er niet één om over naar huis te schrijven: Harry’s moeder prinses Diana overleed bij een auto-ongeluk, deels veroorzaakt omdat fotografen haar op de hielen zaten.

Stap terug voor prins Harry

Vorig jaar vertrokken Harry en Meghan met hun zoon naar Los Angeles. „Het was meer een stap terug dan een vertrek. Het was een erg heftige situatie, zoals veel mensen hebben gezien. We weten allemaal hoe de Britse pers kan zijn en het was funest voor mijn mentale gezondheid”, legt hij uit.

De prins trok de situatie niet meer. „Dus ik deed wat elke echtgenoot en vader zou doen, ik haalde mijn gezin er weg.” Hoewel vorige week bekend werd dat de stap terug van de hertog en hertogin van Sussex definitief is en de prins zijn eretitels is kwijtgeraakt, is hij niet van plan het rustig aan te doen. „Ik zal altijd een bijdrage blijven leveren. Mijn leven staat in het teken van de openbare dienst, dus waar ter wereld ik ook ben, dat blijft hetzelfde.”

Krokodillen en wafels

Harry deed ook wat meer over zijn privéleven uit de doeken. De prins vertelde ook dat Archie’s eerste woordje krokodil was en dat zijn zoontje van koningin Elizabeth een wafelijzer als kerstcadeau heeft gehad. Archie vraagt volgens hem nu elke ochtend om een wafel. Archie moet de aandacht van zijn ouders binnenkort delen: hij krijgt er een broertje of zusje bij.

Ook volgende week is de voormalig prins Harry te zien op de Amerikaanse televisie. Op zondag 7 maart wordt een gesprek uitgezonden dat de Sussexes hebben gehad met goede vriendin Oprah Winfrey.

Nieuw huis

Corden hangt ook nog even de makelaar uit. Hij heeft het perfecte huis gevonden voor Harry en Meghan. „Dit huis is het huis van The Fresh Prince of Bell Air. Als het goed genoeg is voor The Fresh Prince, is het goed genoeg voor een echte prins.” Daarna zingen ze nog even het intro van de razend populaire serie waarin Will Smith de hoofdrol speelt. Of er uiteindelijk een bod is gedaan op het huis, is nog niet bekend.