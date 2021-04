Mrs. World doet afstand van titel na rel in Sri Lanka met kroon als hoofdrol

Mrs. World Caroline Jurie heeft afstand gedaan van haar titel. Ze werd deze maand aangehouden na een rel op een missverkiezing in Sri Lanka, waarbij ze zich allesbehalve een Miss gedroeg. Of juist wel, met één s dan.

Caroline Jurie zal zich nog vaak even achter oren krabben wanneer ze terugdenkt aan haar impulsdaad eerder deze maand tijdens de Mrs.-verkiezing op Sri Lanka. Ze zal ook even haar Twitter-tekst bij moeten werken.

Kroon van het hoofd van Mrs. Sri Lanka



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mrs. World was arrested in Sri Lanka after she yanked the crown off the head of the new Mrs. Sri Lanka. Caroline Jurie falsely claimed the winner was divorced and ineligible. She faces charges for assault and allegedly smashing mirrors at the venue. pic.twitter.com/alWOBcD3bn — AJ+ (@ajplus) April 8, 2021

Als Mrs. World was ze het niet eens met de keuze van Mrs. Sri Lanka en trok de kroon van het hoofd van de winnares. Ze pakte de microfoon en deelde het publiek ‘streng maar rechtvaardig’ mee dat aan deze missverkiezing alleen gehuwde vrouwen konden meedoen, een ‘Mrs.’-verkiezing dus. De winnares had als gescheiden vrouw helemaal niet mee mogen doen, laat staan winnen, zo zei ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mrs. World Inc. Organization has accepted the resignation of Caroline Jurie and has said Mrs. Ireland World, who was the first runner up at last year's international pageant will become the new Mrs. World 2020.https://t.co/d16C01XFp4 — DailyMirror (@Dailymirror_SL) April 21, 2021

Mrs. World vs. Mrs . Sri Lanka

De beelden van de chaotische taferelen op de competitie voor getrouwde vrouwen gingen de wereld over. Daarop is te zien hoe Jurie met enige moeite en totaal niet ‘Mrs.-waardig’ de kroon van het hoofd rukte van De Silva en die op het hoofd van de nummer twee in de wedstrijd plaatste. De echte winnares bleef verward staan in haar lange jurk, met schedelpijn en zelfs verwondingen, zo zou later blijken. „Zo’n kroon heeft ‘pinnen’ waarmee het op je hoofd blijft staan. Ze staan in nauwe verbinding met je haar, dus als iemand de tiara van je hoofd rukt, kan dat zeker tot verwondingen leiden”, legde iemand het uit op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Those things have “pins” so they stay in your head. They connect with your hair.. so yes.. if someone just tries to remove a tiara or crown from someone’s head, it can pull out a ton of hair and cause injury. My daughter has a tiara full of hair from her trying to pull it out — Shayla G (@Shaeraebae) April 7, 2021

Aangifte

De gedupeerde winnares Pushpika De Silva pikte dit alles niet en deed aangifte, waarna de politie Jurie, toen nog Mrs. World, oppakte en later op borgtocht vrijliet.

De Silva is alsnog in ere hersteld en heeft haar kroon inmiddels weer teruggekregen. Ze had verklaard helemaal niet gescheiden te zijn, al leefde ze wel gescheiden van haar echtgenoot. De organisatoren van de Mrs. Sri Lanka-verkiezing bevestigden dat ze gewoon in aanmerking kwam voor de titel en boden haar ook excuses aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pushpika De Silva is The real winner of the obviously farce contest. — Justice4all1978🇳🇱🇺🇸 (@justice4all1978) April 5, 2021

De rel kost nu juist Jurie haar kroon. Ze doet daar na de commotie vrijwillig afstand van, meldde de organisatie van de Mrs. World-verkiezing. Jurie was sinds 2020 de Mrs. World. Ze staat die titel nu af aan de Ierse Kate Schneider.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Congratulations Mrs Ireland World, Kate Schneider is the new Mrs World 2020! Read full Announcement from @… Posted by Pageantry Fanatics on Tuesday, April 20, 2021