Van kroon beroofde en daardoor gewonde Mrs. Sri Lanka in ere hersteld

Je hebt van die mensen die de prijs het liefst uit handen van de winnaar trekken en je hebt mensen die dat ook echt doen. Of in dit geval de kroon van het hoofd af rukken. Het overkwam de kersverse Mrs. Sri Lanka, die verwondingen aan haar hoofd opliep en haar winst door de zorgvuldig gemanicuurde vingers zag glijden. Tot nu.

De tijdens een missverkiezing van haar kroon beroofde Mrs. Sri Lanka, Pushpika De Silva, is gerehabiliteerd en officieel weer de winnares van de schoonheidswedstrijd voor gehuwde vrouwen in het Aziatische land.



https://t.co/1ktIKmVJvE how is this still a thing in 2021??? — Lili (@missesbennet) April 7, 2021

Mrs. Sri Lanka

De leiding van het evenement van Mrs. World in de hoofdstad Colombo heeft volgens plaatselijke media geoordeeld dat de huidige Mrs. World, Caroline Jurie, haar excuses moet maken en dat De Silva echt de nieuwe Mrs. Sri Lanka is.



Pushpika De Silva who was uncrowned from the Mrs. SriLanka title by Caroline Jurie hs been admitted to hospital with severe scalp injuries. Pushpika hs also lodged a police complaint against Jurie & Chula Padmendra who was seen supporting Jurie's actionshttps://t.co/oBAG7riXVc — Jamila Husain (@Jamz5251) April 5, 2021

Jurie is toevallig ook een Sri Lankaanse en zij trad zondagavond onverwacht kordaat op toen De Silva net als winnares was gekroond. Ze pakte de microfoon en deelde het publiek ‘streng maar rechtvaardig’ mee dat aan deze missverkiezing alleen getrouwde vrouwen konden meedoen. De winnares had als gescheiden vrouw helemaal niet mee mogen doen, laat staan winnen.



Injury door Jurie

Jurie voegde daad bij woord en rukte met enige moeite en totaal niet ‘Mrs.-waardig’ de kroon van het hoofd van De Silva en plaatste die op het hoofd van de nummer twee in de wedstrijd. De echte winnares bleef verward staan in haar lange jurk, met schedelpijn en zelfs verwondingen, zo zou later blijken. „Zo’n kroon heeft ‘pinnen’ waarmee het op je hoofd blijft staan. Ze staan in nauwe verbinding met je haar, dus als iemand de tiara van je hoofd rukt, kan dat zeker tot verwondingen leiden”, legt iemand het uit op Twitter.



Those things have “pins” so they stay in your head. They connect with your hair.. so yes.. if someone just tries to remove a tiara or crown from someone’s head, it can pull out a ton of hair and cause injury. My daughter has a tiara full of hair from her trying to pull it out — Shayla G (@Shaeraebae) April 7, 2021

Wel/niet getrouwd De Silva

De Silva zegt getrouwd te zijn, maar ze leeft gescheiden van haar man. Ze werd naar eigen zeggen mishandeld tijdens de missverkiezing en is onmiddellijk naar een ziekenhuis gegaan. Ook stapte ze naar de politie. Jurie moest dinsdag op politiebureau verschijnen om uitleg te geven, als verdachte én kroongetuige.

De Silva heeft haar overwinning nu opgedragen aan alle alleenstaande moeders en heeft gezegd dat ze iedereen vergeeft, behalve Jurie dan, want De Silva kondigde ook juridische stappen tegen haar aan.