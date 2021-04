Tijdens deze nachtelijke therapiesessies hoor (en zie) je de diepste gevoelens van BN’ers

Altijd al in de psyche van BN’ers willen duiken? Wat doet al die druk met iemand, en hebben ze ooit wel eens tijd om stil te staan? Precies dat krijg je te zien in Diep, een nieuw programma waarin BN’ers tijdens nachtelijke therapiesessies meer te weten komen over zichzelf dan dat ze misschien gedacht (en gewild) hadden.

Influencer Nienke Plas, PowNed-verslaggever Dennis Schouten, rapper Donnie, influencer Koen Kardashian, actrice Joy Wielkens en ex-profvoetbalster Anouk Hoogendijk laten zich een nacht opsluiten met presentator Joram Kaat, die hen dan begeleidt tijdens een therapiesessie. „Wanneer de avond valt, blijven je eigen gedachten over”, vertelde de 27-jarige presentator daarover aan het ANP.

Diep krijgt nu al lovende recensies: „Interessante mix van psychologie, zingeving en religie. De levensvragen zijn herkenbaar en de onvrede die de gast voelt, is tastbaar en invoelbaar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Diep is een interessante mix van psychologie, zingeving en religie. De levensvragen zijn herkenbaar en de onvrede die de gast voelt, is tastbaar en invoelbaar’ – @ndnl @hendrielle90. Samen @PKNnl ontwikkelde @EOnl #Diep @NPO3 met @JoramKaat – vanavond te zien om 22.15 – welkom! pic.twitter.com/cXmWoLTfkE — Hans van der Linden (@hansvdlinden) April 21, 2021

BN’ers komen met persoonlijke vraag naar Diep

De BN’ers brengen deze nacht door zonder hun telefoon, maar daar krijgen ze drie ‘wijzen’ voor terug. Elke BN’er verzint voor haar of zijn nacht een vraag, die een psycholoog, een ervaringsdeskundige en een predikant helpen te beantwoorden. Die vragen lopen flink uiteen: zo wil Nienke Plas graag weten hoe ze meer rust kan vinden en is ‘hoe ben ik een goede vader?’ voor rapper Donnie het belangrijkste vraagstuk. Koen Kardashian wil uitvinden waar zijn angst voor de toekomst vandaan komt.

Kaat vertelde aan de EO al dat Diep uniek is omdat „BN’ers soms voor het eerst écht aan de slag gaan met hun eigen levensvraag”. Ook, zegt hij, is de kans groot dat kijkers via het programma het één en ander te weten komen over hun eigen gedachten.

Dennis Schouten: ‘Oh god, amateurpsychologie’

Wel lopen sommige gesprekken soms stroef. Zo stak PowNed-verslaggever Dennis Schouten aan het begin vooral de draak met de ‘wijzen’. „Oh god, het wordt weer amateurpsychologie”, zegt hij dan ook in de trailer. Maar, zo vertelt presentator Kaat, ook hij maakte een ommezwaai. „Ik was verrast, want wat gesloten begon, eindigde in een heel confronterend gesprek. Ik zag een hele andere Dennis dan die binnenkwam”, vertelt Kaat. „Hij moest er eerst niks van de psycholoog hebben, maar uiteindelijk maakte hij een heel mooi proces door.”

Koen Kardashian onderging een soortgelijk proces: „Het duurde even voordat het gesprek met Koen Kardashian op gang kwam, maar er kwam om zes uur ’s ochtends opeens tot een kantelpunt. Dat was best aangrijpend.” Tranen zijn zeker geen zeldzame verschijning in het programma. „Ik wil andere mensen helpen, maar misschien moet ik eerst mezelf helpen”, beseft Koen Kardashian.

Presentator Joram Kaat: ‘Kwetsbaar, persoonlijk programma’

Diep-presentator Kaat is in ieder geval enthousiast, blijkt ook op zijn Instagram: „Een kwetsbaar, persoonlijk en spannend programma over de vragen des levens”, noemt hij het programma. In de eerste aflevering, die vanavond op tv verschijnt, komt de vraag van Dennis Schouten aan bod. Hij praat met de wijzen over „zijn traumatische jeugd, angst, stress en zijn zoektocht naar ontspanning”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diep is vanaf vanavond te bekijken op NPO3, om 22.15 uur.