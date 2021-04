Italiaan skipte 15 jaar lang z’n werk in het ziekenhuis en kreeg wel betaald

We hebben allemaal weleens zin om niet naar ons werk te gaan. Bij een Italiaanse ambtenaar in het ziekenhuis reikte dit verlangen wel heel ver: maar liefst vijftien jaar lang skipte hij z’n werk, maar hij kreeg wel gewoon betaald.

Een ziekenhuismedewerker in Italië wordt ervan beschuldigd dat hij vijftien jaar lang afwezig was op z’n werk, terwijl hij wel gewoon doorbetaald kreeg, zo melden lokale en inmiddels veel internationale media, waarin hij al een geuzennaam heeft verworven: ‘koning van de afwezigen’.

De man zou in 2005 zijn opgehouden met werken in het Ciaccio-ziekenhuis in de zuidelijke stad Catanzaro (niet dichtbij Trentino waar Rienke al een kwart eeuw wél heel hard werkt) en heeft sindsdien dus van alles gedaan, behalve werken, want daar had-ie dus geen zin in. De beschuldigingen zijn niet mis: fraude, afpersing en ambtsmisbruik, meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

A hospital employee in Italy has been accused of skipping work on full pay for 15 years, local media report.

The man is alleged to have stopped turning up to work at the Ciaccio hospital in the southern city of Catanzaro in 2005. https://t.co/o0y3CrtoNt

— Phillip Byakutaaga (@ptaaga) April 21, 2021