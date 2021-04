TT Assen-fan maakt speciale editie van bordspel Monopoly

Als je gek bent op bordspellen én op de Dutch TT in Assen, dan zit er maar één ding op. Je eigen bordspel maken, geheel in thema van het racecircuit in het noorden van het land. En dan leent een spel als Monopoly zich natuurlijk het beste.

Dat dacht ook de Assenaar Mark de Jong. De motorsportfan heeft zijn tijd in lockdown goed gespendeerd, zo blijkt. Het idee om een eigen variant van Monopoly te maken met dit thema, kwam toen hij met zijn gezin een potje van het klassieke spel aan het spelen was. Dat verveelde hem, vertelt hij tegen RTV Drenthe. „Toen ben ik gaan nadenken hoe dat misschien anders kan. Na een avond op de bank brainstormen, kwam eigenlijk vrij snel dit idee omhoog.”

Geen vastgoed op de TT Assen

In deze nieuwe variant van het spel, dat inmiddels al een hoop positieve reacties op sociale media heeft ontvangen, speel je met een motor als pion. Er is geen Kalverstraat maar een Geert Timmer-bocht en opdrachtkaarten bevatten opdrachten als ‘Je wordt betrapt op het begraven van twee traytjes bier met je rechter buurman; betaal allebei een boete van 12 euro’.

Natuurlijk koop je op de TT Assen geen vastgoed. Wel een blikje of flesje bier, precies wat je bij de Monopoly-editie van De Jong ook aanschaft. Heb je teveel van die biertjes achterover getikt? „Dan mag je je roes uitslapen in de gevangenis, die in deze editie is vervangen door een caravan. Terug naar de camping dus, om je roes uit te slapen.”



Geen monopolie op Monopoly

Monopoly kreeg recent een flinke opfrisser, maar werd ook al in talloze edities uitgebracht. De nieuwe corona-editie valt daar helaas niet onder. Wel kunnen fantasyliefhebbers het spel in de varianten Game of Thrones of Lord of the Rings krijgen, is er een Disneyversie of duik je de wereld van Jurassic World, Star Trek of Star Wars in.

