NS meldt op deze Zaaidag: wij hebben heel wat gezaaid langs stations

Duizendblad, wilde bertram en bolderik. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar binnenkort staan ze vol te bloeien langs een aantal stations. NS en ProRail melden op deze Nationale Zaaidag namelijk dat ze heel wat hebben gezaaid.

De Nederlandse Spoorwegen en ProRail gaan bij zeven stations de taluds opfleuren met wilde bloemen en kruiden met als doel om bijen, vlinders en vogels naar het station te lokken en de biodiversiteit te stimuleren. Keer wat anders dan agressie zaaien.

Zaaien langs stations



Langs het spoor bij de ingang van onder andere de stations Eindhoven Strijp-S, Bodegraven en Dordrecht Stadspolders is een paar duizend vierkante meter grond ingezaaid met bloemrijke bijenmengsels. Martijn Tellmann, adviseur groenvoorziening bij NS vertelt: „Straks bloeien er allemaal inheemse bloemen en kruiden zoals duizendblad, wilde bertram en bolderik. In juni komen de eerste bloemen op.” Maar het kan nog wel even duren voordat alle planten en kruiden te zien zijn. „Sommige kruiden verwachten we pas over een jaar.”



Good choice. There are many wildflowers with magenta blooms. This is Bolderik. pic.twitter.com/jhRru6qywD — ▪️Iscerio (@Iscerio) March 27, 2021

Bijen, vlinders en bloemen

Wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk hebben in Nederland en vandaar deze grootschalige zaaiactie, leggen NS en ProRail uit. „Deze insecten houden niet van een strak groen gazon, maar juist van wilde bloemen. Op deze manier stimuleren we de verscheidenheid aan bloemen en planten in ons land.”

De spoorinfrastructuur biedt veel ruimte om bij te dragen aan het versterken van de biodiversiteit, licht Reinout Wissenburg toe, manager duurzaamheid bij ProRail. „Het inzaaien creëert een nieuw en gezond leefgebied voor talloze insectensoorten. Bovendien is zo’n bloemenzee een lust voor het oog.”

Speciale zaaitechniek stations

De taluds zijn ingezaaid met een techniek genaamd hydroseeding (zie hoofdfoto): dit bedekt de grond met een groen laagje. Hierdoor spoelen of waaien de zaden op de schuine ondergrond niet weg. Het is een biologisch mengsel van bindmiddel, bloemenzaad, kiemversneller en meststof. Het groene laagje, kleurt langzaam bruin en verdwijnt daarna vanzelf als de bloemen en kruiden opkomen.

Op social media reageren mensen enthousiast op de zaaiactie. „Zo mag ik het horen, zo kleurt de wereld een beetje mooier.”



