Rienke werd verliefd op Italiaanse campingbaas én Trentino

Trentino is een regio in Noord-Italië en Trentinezen doen er alles aan om te laten zien dat het hártstikke safe is. Ook op camping Fleiola, waar met een paar aanpassingen iedereen weer meer dan welkom is, inclusief die ‘metro di distancia’.

„Tourists are very welcome!”, appte een dame van Valsugana tourist office, onderdeel van Trentino. Daarna stuurde ze het nummer van een Nederlandse in Trentino. Met een hartje erachter, „She fell in love with a campingowner… Iédereen wordt verliefd hier in de regio, wanneer kom je langs?”

Campingbaas

Rienke Kerkhof woont al ruim een kwart eeuw in het Italiaanse Trentino. Ze werd inderdaad verliefd op een campingbaas en helpt hem waar het kan. Corona gooide even roet in het campingleven, maar de moed zakte nooit in de Italiaanse laars. En nu zijn ze weer open.

Op haar Whatsappfoto zie je Rienke achter het stuur van een cabrio, met haar man Michele naast zich en hun twee kinderen op de achterbank. Ze lachen en la dolce vita straalt ervan af. Het leven is ook goed hier, vertelt ze en een omschrijving, die zo op de achterkant van een idyllisch aardrijkskundeboek had gepast, volgt. „We wonen in Calceranica al Lago, een heel klein dorpje, pal aan meer en met uitzicht op de bergtoppen die op 2000 meter hoogte liggen.”