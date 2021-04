Franse plaats die klinkt als een scheldwoord mag weer op Facebook

Het Franse dorpje heet Bitche, klinkt als bitch, maar ce n’est pas bluea. Dat had Facebook alleen even niet door en verwijderde de pagina. Tot vandaag.

Het Franse Bitche is weer te vinden op Facebook. Facebook had de pagina van de Noord-Franse gemeente namelijk drie weken geleden geblokkeerd, kennelijk door een vertaalfout.



Oh Facebook mon amour 🤣😂 https://t.co/bStpU0ooW5 — Bredele d'Alsace ! (@BredeleAlsace) April 12, 2021

Bitche in Frankrijk

De gemeente had te horen gekregen dat de gebruiksvoorwaarden waren overtreden. „De naam van onze plaats lijkt verkeerd te zijn uitgelegd”, zei burgemeester Benoit Kieffer. Facebook dacht mogelijk aan het Engelstalige scheldwoord ‘bitch’.

Het bedrijf heeft inmiddels toegegeven dat sprake was van een „incorrecte analyse” door een algoritme. De pagina ‘Ville de Bitche’, die zo’n 2350 volgers heeft, kan weer worden bezocht. De pagina post allesbehalve shockerende zaken, laat staan bepaalde vrouwen, getuige de foto’s van het kaliber postzegels en gedenkstenen.





ℹ La page Facebook de la Ville de Bitche est à nouveau publiée.Facebook avait censuré notre page Ville de… Posted by Ville de Bitche on Tuesday, April 13, 2021

Nieuwe naam voor Facebook

De gemeente had in de tussentijd al een andere pagina opgezet, met de neutrale naam Mairie 57320. Dat cijfer verwees naar de postcode. Het incident laat volgens burgemeester Kieffer nog maar eens zien dat niet alle taken uitbesteed kunnen worden aan computersystemen.

De stad maakt overigens graag een lolletje met de naam, en dat is niet alleen iets van de laatste jaren. Zo worden foto’s gepost van Sons of Bitche, een infanterie-gemeenschap uit de Tweede Wereldoorlog die jaarlijks nog wordt herdacht.

Nog meer problemen

Het is niet de eerste keer dat het circa 5000 inwoners tellende Bitche in de problemen raakt op Facebook. De pagina’s van de beroemde lokale citadel en de plaatselijke golfclub zijn in het verleden ook tijdelijk geblokkeerd geweest.