Tientallen Tesla-spiegels erg geliefd doelwit van dieven

Een groepje dieven heeft het sinds een paar maanden gemunt op Tesla-spiegels. Tussen 1 oktober vorig jaar en 13 april kreeg de Amsterdamse recherche 88 aangiften binnen van gesloten buitenspiegels. In alle gevallen ging het om Tesla-auto’s. De politie heeft vandaag een vierde verdachte opgepakt.

Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast. Vorige week arresteerde de politie ook al drie verdachten. Ook allemaal zonder vaste woon- en verblijfplaats en tussen de 20 en 30 jaar oud.





Tesla-spiegels doelwit

De dieven sloegen toe in de omgeving van de Paramaribostraat en de Postjesweg (in de westelijke wijk De Baarsjes) en in delen van Amsterdam-Zuid. Naast de 88 aangiften die de recherche binnenkreeg, zijn er mogelijk nog veel meer mensen slachtoffer van deze Tesla-roof.

Sommige Tesla-eigenaren zijn zelfs meerdere keren bestolen van hun spiegels. Ze zijn het helemaal zat en startten een paar weken geleden een Tesla buurtpreventie-app. Daarin delen ze beelden van de daders.

Camera aanzetten

Alle Tesla’s hebben een camera, dus de politie adviseert iedereen die aan te zetten. Deze begint namelijk de omgeving op te nemen zodra iemand in de buurt van het voertuig komt. De politie heeft al van veel gedupeerden beelden gekregen. Die worden onderzocht. „Uit beelden die wij hebben in verband met onderzoeken, blijkt dat veel van deze Tesla’s eerder overgeslagen worden door de dieven, uit angst gefilmd te worden.”

De recherche is nog op zoek naar meer mensen die slachtoffer zijn geworden van deze soort diefstal, maar nog geen aangifte hebben gedaan.

Waarom Tesla-spiegels?

Het is niet precies duidelijk waarom Tesla-spiegels zo populair zijn bij de dieven. Mogelijk leveren ze veel geld op, omdat er steeds meer technologie in de buitenspiegels van deze auto’s zit. Ook laadkabels zouden vanwege hun prijs gewild zijn bij dieven. De politie in Amsterdam-Zuid kreeg in de laatste weken van vorig jaar 21 aangiftes binnen van gestolen laadkabels.