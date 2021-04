Je nieuwe speeltje tot bijna in bed ‘turbo’ bezorgd binnen het uur

Vanwege 1 april hebben ze er nog even mee gewacht. Want de ludieke actie van deze webshop klinkt als een grap, maar is dat niet: je nieuwste seksspeeltje tot bijna aan de slaapkamer geleverd binnen een uur. Het is wel een unicum in erotiekland en de eerste beurt is voor Amsterdam (en omstreken).

Voor seks-impulsieve mensen of de late beslissers onder ons is er straks een service waarbij je binnen één uur van je erotiek-paniek kan worden verlost. Of het nou om een zwarte siliconenzweep, een XL vibratie-eitje dat ook na Pasen nog lekker is of ‘een realistische dildo van 17, 5 cm mét balzak‘ gaat, u vraagt, zij draaien en komend weekend vindt de eerste proef met de turbobezorging plaats.

Webshop erotische spullen



„Maak je borsten maar nat”, teasen ze hun nieuwste actie op hun social media. De webshop met de opvallende naam Goedkopekutspullen.nl doet er alles aan om klanten het zo gemakkelijk mogen te maken. En zo veel mogelijk naar de zin. En die zin, daar draait het allemaal om bij de webshop die naar eigen zeggen het poesje bij de naam noemt.

Het idee achter de turboservice is dan ook dat als mensen in ‘de stemming’ zijn, zij niet dagen hoeven te wachten om iets met die behoeftes te doen. Dan is het momentum weg, zeker in deze tijden waarin pakketbezorgers door drukte de beloofde bezorgtijd niet altijd halen.

Webshop click & dingdong

„Online shoppen gaat door het dak, maar de concurrentie ook. Zeker in de erotische categorie. Je moet voortdurend nadenken hoe je je service kunt uitbreiden en verbeteren om de beste en, in ons geval, ook de leukste te worden”, licht woordvoerder Mark Beuving toe. Ook zij zien dat ‘One Hour Delivery’ is een nouveauté in de markt is en zij willen die als eerste claimen in hun erotische branche. „Wij noemen het gekscherend al ‘Click & Dingdong’. Rijker zullen we er niet van worden, maar in de wereld van webshops is service álles, dus moet je daarin blijven investeren.”

Amsterdam krijgt de eerste beurt

De snelle bezorgservice zal niet meteen landelijk worden aangeboden. Komend weekend is Amsterdam en omstreken als eerste de gelukkige. Van vrijdagavond tot en met zondagavond kunnen inwoners van die regio hun bestelling al na een uurtje verwachten. Op basis van de reacties, afzet en andere uitkomsten wordt besloten óf en in welk tempo andere delen van Nederland aan hun trekken gaan komen.

Niet op 1 april

Over de timing is ook nagedacht door het bedrijf dat hun posts op social media graag met een gewaagde knipoog doet. „Eind maart is de lente weer begonnen, de periode waarin onze erotische spanningen en paringsdansjes zich het meest manifesteren”, legt Beuving uit. Maar met 1 april in zicht, besloten ze er toch nog even mee te wachten. „Deze service kan ook gelezen worden als een flauwe grap.”