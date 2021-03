De heetste 31 maart ooit gemeten en kans op sneeuw met Pasen

Ja, het is warm buiten. Heet zelfs, pal in de zon met nog een lange broek aan, misschien heb je het al aan den lijve ondervonden. In elk geval zo warm dat er weer eens een weerrecord is verbroken. En dan is er ook nog kans op sneeuw vanaf tweede paasdag.

Kinderen rennen rond met blote benen en buurvrouwen liggen te zonnen op het dak, waarvan de mussen nog net niet af vallen. Je kunt wel stellen dat het warm is vandaag. Sterker nog: nog niet eerder werd het op 31 maart officieel zó warm als vandaag. In De Bilt steeg de temperatuur om 13.20 uur naar 22,1 graden, meldt onder meer Weer.nl.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daar gaan we weer, het is nu al officieel de warmste 31 maart ooit gemeten in De Bilt! Hoe geniet jij van het mooie lenteweer?#warmterecord #lente #voorjaarhttps://t.co/3E3XkjxPqW — Weer.nl (@Talpaweer) March 31, 2021

Het oude officiële dagrecord stamt uit 2017, toen werd het op deze dag 21,8 graden. Het is deze woensdag de op één na warmste dag in maart ooit gemeten in De Bilt. Het officiële maandrecord staat op 23,9 graden, gemeten op 29 maart 1968. Er is volgens Weer.nl een kleine kans dat het woensdag warmer wordt. Maar je weet het maar nooit natuurlijk. Niets zo veranderlijk als het weer.

Hoge temperaturen



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net als de dagen hiervoor loopt ook op andere plekken in het land de temperatuur op. Zo is het momenteel in Eindhoven 23,9 graden. Als het vandaag ergens in Nederland warmer wordt dan 24,3 graden sneuvelt ook het landelijke dagrecord.

Van warm naar kans op sneeuw in een week



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haal je winterkleding maar weer tevoorschijn! https://t.co/Wwjg7StgDo — Weeronline (@weeronline) March 31, 2021

We eindigden maart uitzonderlijk warm, maar april doet wat hij wil en dat betekent kans op sneeuw vanaf tweede paasdag, vertelt Jaco van Wezel van Weeronline.nl. „Het weer in april kan van jaar tot jaar sterk variëren en ook in één aprilmaand kunnen alle seizoen voorbijkomen.”

Tweede paasdag

Met temperaturen al een aantal dagen (ruim) boven 20 graden en diverse datum-warmterecords, ziet het weerbeeld er op paasmaandag heel anders uit. Met een noordwestenwind wordt dan ijskoude lucht naar onze streken gevoerd. Ook is grote kans op hagel- en sneeuwbuien. Het koude aprilweer lijkt de dagen daarna aan te houden.

Dat het weer zo sterk kan wisselen in de lente en in het bijzonder in april heeft te maken met het feit dat winterkou nog heel dichtbij is. Tegelijkertijd warmt Zuid-Europa sterk op, waardoor de temperatuurverschillen tussen het zuiden en noorden van Europa in april erg groot zijn. De windrichting is dan, nog meer dan in andere maanden, bepalend voor de temperatuur in Nederland.

Temperatuurrecords maart

Dat het weer in april alle kanten op kan blijkt wel uit de temperatuurrecords. Op 21 april 1968 werd in Gemert en Venlo de hoogste apriltemperatuur ooit gemeten in Nederland met 32,2 graden. Recordkoud was het op 12 april 1986 met -9,4 graden op de Veluwe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Noemden we vroeger "het weer". 21 april 1968 werd in Venlo en Gemert 32,2 . Warmterecords in 2007. Er zijn altijd wel records in kou, warmte, droogte, regen enz. door de eeuwen heen. — Bloemrijk (@Bloemkleur) April 17, 2018

Zon in maart, sneeuw in april

Soms valt er nog sneeuw in april. In 1970 viel op maar liefst acht dagen sneeuw in De Bilt en op 6 april van dat jaar sneeuwde het in het noordoosten van het land vijftien uur. In Eelde (Drenthe) ontstond een sneeuwdek van 5 cm. Op 11 april 1978 viel op veel plaatsen een pak sneeuw van meer dan 10 cm en in het Zeeuwse Renesse zelfs 20 cm! In 2016 viel op 26 april in Drenthe een paar centimeter sneeuw en volgde de koudste koninklijke feestdag sinds 1985.

Waarschuwing RIVM



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

jaaaaa zo rond 12-15u is het warm buiten😎FEESTJEEE — mirte (@vleugels_) March 29, 2021

Terug naar de zon graag. Wie op deze bijna zomerse dag de zon in gaat, moet dat wel verstandig doen, houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nederland voor. „Geniet maar verbrandt niet.” Onze huid is er zo kort na de winter nog niet aan gewend en kan nu snel verbranden. Dit kan huidkanker veroorzaken, waarschuwt het instituut.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is een mooie lentedag vandaag en de #zon schijnt volop. De UV-straling is vanaf nu weer sterker en de kans op verbranden is groot. Geniet, maar #verbrand niet. ☀️ ➡️ https://t.co/fs15RkMYgt @KNMI pic.twitter.com/zPEjARHhid — RIVM (@rivm) March 31, 2021

Het is zaak om ook later in het jaar nog steeds erg voorzichtig te zijn: „Houd er rekening mee dat de zonkracht vanaf april weer sterk is en tot en met september hoog blijft”, zegt het RIVM. Vooral tussen 11.00 uur en 16.00 uur is het oppassen geblazen.

„Een beetje UV-straling van de zon is goed voor je, want het zorgt ervoor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt. Teveel UV-straling is niet goed: je huid verbrandt en veroudert sneller. Dat kan binnen 20 minuten gebeuren, afhankelijk van het huidtype. Ook kan UV-straling bijdragen aan staar”, legt het RIVM uit.