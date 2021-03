Succes videodagboek Anne Frank krijgt vervolg met beelden uit kampen

Het videodagboek van Anne Frank krijgt een vervolg. Producent Every Media werkt aan een vijfdelige serie die toont hoe het het Joodse tienermeisje en haar familie verging na de arrestatie in de Tweede Wereldoorlog.

De serie moet deze zomer op het YouTube-kanaal van de Anne Frank Stichting te zien zijn, meldt de organisatie op haar website.

Eerste reeks Anne Frank wereldwijd succes

Vorig jaar verscheen het videodagboek met de creatieve insteek ‘als Anne een vlogger was’. De dertien afleveringen (die vind je hier) werden een groot succes en niet alleen in Nederland. Wereldwijd keken mensen, waaronder heel veel kinderen. Ook scholen zagen in de video’s een mooie kans om de geschiedenis van Anne Frank in de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht te brengen. Maker Frank de Horde zei in april tegen Metro: „Het was een gewaagd idee. Maar we zijn het samen met de Anne Frank Stichting stap voor stap gaan ontwikkelen.”

Videodagboek Anne Frank in vele talen

De vijf nieuwe afleveringen worden voorzien van ondertiteling in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Hebreeuws, Japans, Portugees, Russisch en Spaans. De vervolgreeks vertelt wat er met Anne Frank gebeurde toen zij via Westerbork naar Duitsland werd gedeporteerd. De eerste reeks eindigde bij de ontdekking door de Duitsers in het Achterhuis. Anne, die zichzelf continu filmde, liet haar smartphone toen in Amsterdam achter. Wat er is verzonnen om ook nu zelf te filmen in de kampen, is niet bekendgemaakt.

Na het Achterhuis

Voor dit deel van haar levensverhaal vormde het boek Na het Achterhuis van Bas von Benda-Beckmann de basis. De historicus heeft het laatste deel van het leven van Anne beschreven op basis van historisch onderzoek en getuigenverklaringen. Een deel van de opnames van de vervolgreeks vond afgelopen weekend plaats in Drenthe.

Internationale prijzen

De eerste reeks, die de onderduikperiode besloeg die Anne beschreef in haar boek Het Achterhuis, oogstte afgelopen jaar veel lof en won internationale prijzen. De serie won een aantal Lovie Awards, de belangrijkste internetprijzen in Europa.

De hoofdrol in het videodagboek wordt gespeeld door de nu 15-jarige Luna Cruz Perez uit Uithoorn. Zij hoeft zich niet aan exacte teksten te houden en spreek zoveel mogelijk in haar eigen taal. Het resultaat was verbluffend. Luna kreeg reacties van kinderen uit de hele wereld, vertelde zij haast giechelend aan tafel in talkshow Op1.

De vijftiendelige serie is ook bewerkt tot televisiereeks. Deze is vanaf 28 maart te zien bij NPO Zapp.