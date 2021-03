Docent doet aangifte na intimiderende sticker op deur: ‘Ze zoeken je thuis op’

Universitair docente en historica Nadia Bouras gaat vandaag aangifte doen van een intimiderende sticker op haar voordeur. Dat zegt ze op Twitter.

Gisteren trof Nadia Bouras de sticker aan op de deurpost. Er staat op: „Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links. Ga naar vizieroplinks.org om tips door te geven en zicht te krijgen op linkse activisten.” Eerder op de dag tweette ze al een foto van de sticker met het bijschrift: „Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal. pic.twitter.com/pE428Wgk7Y — Nadia Bouras (@NadiaBouras) March 21, 2021

Nadia Bouras: ‘Ze zoeken je thuis op’

Bouras laat weten erg geschrokken te zijn van de sticker: ze stond ’s avonds nog te trillen op haar benen. „Ik heb een nogal uitgesproken mening”, zei ze tegen RTL Nieuws. „Ik denk dat ze me daarom moeten hebben. Op Twitter heb ik weleens discussies met dit soort mensen, en dat mag. Maar dit gaat een stap verder. Dat ze echt bij je langskomen, zo in je privésfeer. M’n kinderen zagen het ook, die schrokken van mijn heftige reactie.”

Ook de Nijmeegse politicus Huub Bellemakers moest het ontgelden. Hij vond eerder ook een sticker bij zijn voordeur. Zelf vermoedt hij dat dat naar aanleiding van een van zijn tweets is. „Deze had ik laatst ook op mijn deur. Ze zoeken je gewoon thuis op. Verschrikkelijk.” Ook bij hem is dat niet in de koude kleren gaan zitten: vanmorgen was het eerste wat hij deed de voordeur controleren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze had ik laatst ook op.mijn deur. Ze zoeken je gewoon thuis op. Verschrikkelijk https://t.co/lLXOWqxUm3 — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) March 21, 2021

Intimidatie

Ook artiest Yuri Veerman vond een exemplaar bij de voordeur. „Dit is gewoon regelrechte intimidatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook bij mij, vanwege mijn Baudet poster, stickers van VizieropLinks in mijn portiek. Dit is regelrechte intimidatie. #vizieropstop #VizierOpLinks pic.twitter.com/DmP49vlvHY — Yuri Veerman (@yuriveerman) March 21, 2021

Sticker vrij verkrijgbaar

Volgens Vizier op Links is het onmogelijk om in de gaten te houden waar een sticker wordt geplakt. „De stickers van Vizier Op Links zijn ludiek en vrij verkrijgbaar. Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen. Links probeert ons vanaf dag één te framen en te cancellen. Niks nieuws.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.