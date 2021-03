Verbazing en wanhoop in IJsland: abnormaal veel aardbevingen in paar weken tijd

Inwoners van de IJslandse plaats Grindavik zijn de wanhoop nabij. In drie weken tijd hebben er al 50.000 aardbevingen plaatsgevonden.

Slapen is er even niet bij voor IJslanders: ze worden al weken uit hun slaap gehouden door aardschokken. In de afgelopen drie weken waren dat er al zo’n 50.000. IJslanders zijn bang dat er een grote vulkaanuitbarsting aan zit te komen, en dat dit de voortekenen zijn.

„Op dit moment voelen we constant bevingen”, zei een inwoner van Grindavik eerder tegen Reuters. „Alsof je over een wankele hangbrug loopt.” Nachtrust is er al even niet meer bij. „Iedereen hier is moe”, zegt een andere inwoner. „Als ik ’s avonds ga slapen, kan ik alleen maar denken aan hoeveel slaap ik kan krijgen.” Sommige mensen hebben tijdelijk hun intrek genomen bij familieleden of boekten hotelkamers in de hoofdstad Reykjavik om weer rustig te kunnen slapen.

Honderden bevingen

„Sinds middernacht hebben er zo’n 1200 aardbevingen plaatsgevonden”, vertelt een expert van de IJslandse meteorologische dienst aan de BBC. „Normaal zijn dat er misschien 100 tot 200 in één week.” „Meerdere mensen zijn wakker geschrokken van aardbevingen. Die hadden in meerdere gevallen een kracht van boven de 5″, vertelt een andere expert. „Volgens mij kan niemand zich een vergelijkbare situatie herinneren.”



Volgens de IJslandse premier zijn inwoners van slag door de aardbevingen. „Het geeft stress, zeker voor de mensen die bij de actieve gebieden wonen.” Daar zijn namelijk signalen te vinden dat er iets gaande is; scheuren in het wegdek bijvoorbeeld. Hoewel IJsland wel gewend is aan vulkanische activiteit, is de laatste keer dat er in dat specifieke gebied een uitbarsting plaatsvond alweer honderden jaren geleden. IJsland kan vooralsnog niets meer doen dan afwachten, al is er al wel een livestream opgezet. Daarop zie je het gebied waar de uitbarsting plaats zou vinden.

Vulkaanuitbarsting

De laatste keer dat een IJslandse vulkaan uitbarstte was in 2010. Toen ging het om vulkaan Eyjafjallajökull, die voor grote hoeveelheden as in de lucht zorgde (waardoor vliegen boven grote delen van Europa te gevaarlijk was). In 2016 waren experts bang dat vulkaan Katla (het grote broertje van Eyjafjallajökull) uit zou barsten, nadat er twee zware en honderd kleine (aard)bevingen plaatsvonden. Katla is tien keer krachtiger dan Eyjafjallajökull.