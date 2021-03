Hugo de Jonge weggestuurd bij stembureau en Twitter gaat los

Niet heel handig, maar het kan natuurlijk iedereen gebeuren bij het stemmen. Je paspoort vergeten, of je oude per ongeluk meenemen. Het is alleen wel nét vervelend als je Hugo de Jonge heet en wordt weggestuurd door de voorzitter van het stembureau, die nog even dacht dat het een grapje was. Ook Twitter gaat weer los.

Het klinkt ook wel een beetje als een grap. ‘Ken je die van die demissionaire minister die z’n paspoort vergat?’ Maar voor Hugo de Jonge is het zeker geen grap. Hij wilde vanochtend gaan stemmen in Rotterdam (en niet op een van deze opmerkelijke locaties), maar er bleek iets niet in orde met zijn paspoort. De bewindsman had per ongeluk zijn oude paspoort meegenomen, waar de gaten al in zaten om het onbruikbaar te maken. De stembureauvoorzitter dacht aanvankelijk aan een grap.

Paspoort Hugo de Jonge

Okke Hoek, voorzitter van stembureau 739 in Rotterdam, de drive-thru-stemlocatie: „De minister kwam aanrijden en gaf me zijn stempas en paspoort. Ik maak dat paspoort open en zag die gaten er al in zitten. Maar hij zat me nogal indringend aan te kijken, dus ik dacht eerlijk gezegd dat De Jonge me zat te dollen.”

Het paspoort bleek onbruikbaar, niet geldig, en Hoek moest de minister wel naar huis sturen.

Paspoort in dezelfde la

„Ze lagen in dezelfde la”, verklaart De Jonges woordvoerder later. Zelf vertelde De Jonge dat zijn vrouw zijn spullen klaar had gelegd: „Ik was pas laat thuis vannacht. Ik heb het niet meer gecheckt, stom natuurlijk.”



'Het lag niet aan mij' Als ik dit bij mevrouw Reventlov flik slaap ik een week op de bank.#hugodejongekanniks pic.twitter.com/pCIxkNnbPj — Giskard Reventlov (@giskard) March 17, 2021

Stemadvies Hugo De Jonge

De minister ging onverrichter zake naar huis om later een nieuwe poging te wagen. Even later twitterde de bewindsman heel ad rem een ‘stemadvies’: „Neem een GELDIG identiteitsbewijs mee… #haastigespoed #beetjedom #ikstem”.

Reacties Twitter vergeten paspoort

Op social media gaat het nieuws weer als een lopend vuurtje. Mensen reageren heel verschillend. „Dus ik roep hier, hij heeft in elk geval wel humor. Zegt mijn dochter: ‘Ik heb interviews met hem gezien en het is serieus een leuke man, serieus’. Dat compliment heeft u ook binnen”, schrijft iemand aan De Jonge, waar meteen op wordt gereageerd door iemand die vindt dat hij dan maar „cabaretier moet worden, of clown”. Hierop wordt weer gereageerd door een ander die weer, niet heel origineel, de schoenen van De Jonge erbij haalt.



Hij zit niet op die plek om leuk te zijn. Dan moet hij cabaretier worden. Of clown. — Tanja Reintjes (@tpreintjes) March 17, 2021

De hashtag #hugodejongekanniks is meteen (weer) trending en mensen lachen zich vooral een breuk om het voorval.



Zelfs als het om stemmen gaat kan deze hashtag best nog: #hugodejongekanniks

😂🤣😂

Verlopen paspoort! — 🐱Barbes🦊 (@Barbes_NL) March 17, 2021

Ook vraagt iemand zich af of hij dan geen rijbewijs bij zich had. „Ik denk dat hij wordt gereden”, reageert iemand, waarna een foto van De Jonge achter het stuur wordt gedeeld.



Ook mevrouw De Jonge ontspringt de Twitterdans niet.



Dus zowel @hugodejonge als zijn vrouw kunnen niks organiseren en voor elkaar krijgen..

En dat regelt onze #coronacrisis en heeft een gezin. Gaat vast goed komen allebei#hugodejongekanniks #zijnvrouwkanookniks — Monique #dewonderewereldvanMoeva (@moeva18) March 17, 2021

En er zijn gelukkig ook nog mensen die hem „een baas” vinden.