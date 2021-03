Zwangere Netflix-ster schrijft historie met Playboy-covershoot

De zwangere Christine Quinn is te zien in een historische en taboedoorbrekende covershoot van Playboy Zuid-Afrika. De ster uit Selling Sunset, een Amerikaanse reality-serie op Netflix, heeft de foto’s gedeeld op Instagram.

Christine Quinn is de eerste zwangere vrouw ooit op de cover van de Zuid-Afrikaans Playboy en een van de eersten ooit als het gaat om alle internationale edities.

Netflix-ster Christine Quinn in Playboy

„Ik ben buitengewoon vereerd om gevraagd te worden voor de cover van Playboy, ter ere van Internationale Vrouwendag. Laten we samenkomen en opnieuw definiëren wat het betekent om je sexy, mooi en krachtig te voelen als vrouw. Lichamen veranderen voortdurend, en ik omarm dat graag terwijl ik zwanger ben. Ik ben zo dankbaar voor de gelegenheid om de boel nog eens door elkaar te schudden. Bedankt aan mijn geweldige en geheel vrouwelijke team dat deze magie heeft gerealiseerd”, schrijft Christine Quinn op Instagram. Swipe hieronder door de foto’s.



Christine Quinn is bekend van de populaire Netflix-serie Selling Sunset, waarvan alle drie seizoenen ook op de Nederlandse versie te zien zijn. De reality-serie volgt agenten van de makelaardij van de Oppenheim Group, die luxe woningen in Los Angeles op de markt brengen. De zwangere vastgoedmakelaar is getrouwd met tech-miljonair Christian Richard. De Playboy met haar covershoot is afgelopen vrijdag uitgekomen. Hier lees je het bijbehorende interview.

Niet de eerste zwangere vrouw in het blootblad

Netflix-ster en vastgoedmakelaar Christine Quinn is niet de eerste zwangere vrouw met een covershoot in Playboy. De Amerikaanse actrice Lisa Rinna verscheen in september 1998 op de cover van de Amerikaanse editie. Destijds was ze al zes maanden in verwachting van een baby.

Naast Christine Quinn schreven onlangs nog twee vrouwen geschiedenis met een covershoot in Playboy. Elena Krawzow als eerste paralympische sporter, en basketballer Liz Cambage als langste beroemdheid ooit.