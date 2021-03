Voormalig Eerste Kamerlid maakt excuses om misplaatst stemadvies

Het was bedoeld als grapje, maar maakte wel iets meer los dan alleen een lach. Voormalig Eerste Kamerlid van de SP Meta Meijer heeft haar excuses aangeboden voor een tweet met daarin een ongepast ‘advies’.

„Als je niet kunt kiezen tussen PVV en FVD, mag je twee vakjes rood kleuren”, zei Meijer, in een reactie op een tweet van PVV-leider Geert Wilders. Als mensen dat advies zouden opvolgen, zou hun stem ongeldig worden verklaard. Er mag namelijk maar één hokje ingekleurd worden.

‘Bedoeld als grapje’

De bewuste Tweet is inmiddels verwijderd, nadat Meijers opmerking op Twitter op grote schaal verkeerd werd geïnterpreteerd. „Riep jij nu echt at mensen maar twee vakjes moesten inkleuren wanneer ze twijfelen tussen PVV en FVD?”, vraagt iemand aan Meijer. „Het was bedoeld als grapje”, reageert ze. „Niet beseft dat het meer kon losmaken dan een lach. Excuus aangeboden en tweet verwijderd.”



Het was bedoeld als grapje, niet beseft dat het meer kon losmaken dan een lach. Excuus aangeboden en tweet verwijderd. — Meta Meijer (@MeijerMeta) March 16, 2021

‘Bizar’

De SP laat weten afstand te nemen van het bericht. „Het was een onhandige tweet. Het is terecht dat deze is verwijderd.” PVV-Leider Geert Wilders laat weten het „ongehoord” te vinden dat een voormalig Eerste Kamerlid dergelijke tweets verzendt. „Bizar! SP-senator verspreidt bewust nepnieuws om kiezers op het verkeerde been te zetten en ongeldige stembiljetten in te leveren”, schrijft Baudet in een reactie op de inmiddels verwijderde tweet.



Bizar! SP-senator verspreidt bewust nepnieuws om kiezers op het verkeerde been te zetten en ongeldige stembiljetten in te leveren. https://t.co/g3ttzSOM8X — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 16, 2021

De ‘grap’ van Meijer komt een dag nadat een Rotterdamse stemmentelster op Instagram zei stembiljetten van FVD- of PVV-stemmers te verscheuren. De medewerkster liet weten het als grap bedoeld te hebben, maar de gemeente Rotterdam kon het niet waarderen en stuurde haar de laan uit.



Op sociale media wordt er gepost dat als je twijfelt tussen PVV en FvD, dat je dan twee hokjes mag inkleuren. Klopt natuurlijk niet en Instagram grijpt nu ook in. #ikstem #TK2021 pic.twitter.com/R1HtBcLCU3 — Aäron Loupatty (@aaron_loupatty) March 17, 2021

Advies: alle vakjes inkleuren

Het ‘goedbedoelde advies’ van Meijer is overigens niet nieuw. Op Twitter adviseren gebruikers vooral meerdere hokjes in te vullen bij het stemmen.



Een ander laat weten zijn „plicht gedaan te hebben”. „Om er zeker van te zijn dat #Wilders en #Baudet genoeg stemmen krijgen heb ik alle vakjes van de #pvv en #fvd maar ingekleurd. Gratis tip voor alle stemmers op deze partijen”, zegt hij gekscherend. Het advies om vooral meerdere hokjes rood te maken circuleert zelfs al vanaf 2019 op Twitter.



