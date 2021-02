Boze trucker Martijn klaagt over Lubach, Arjen zingt lied voor hem

Lubach is de slechtste niet en dat bleek maar weer bij Zondag met Lubach gisteren. Trucker Martijn had zich op NPO Radio 1 uitgesproken over „die achterlijke Lubach” en de presentator wilde op creatieve wijze duidelijk maken dat hij Martijn helemaal níet „stom” vindt.

De bal kwam aan het rollen in het NOS Radio 1 Journaal van vorige week maandag. In dat radioprogramma wordt wekelijks een overzicht uitgezonden van wat je gemist hebt op radio en tv in het afgelopen weekend. Daar komt het programma Arjen Lubach ook vaak in voorbij, en dat is een doorn in het oog van vrachtwagenchauffeur Martijn.

Kappen met reclame

„Ik dacht: laat ik Radio 1 ’s ochtends om 6.00 uur waarschuwen dat ze nou eens niet met reclame moeten komen voor die achterlijke Lubach”, begint Martijn zijn audio-berichtje naar de zender, „maar het is 6.17 uur en meteen weer reclame voor die Lubach. Ik hoop dat jullie hem volgende week eens over kunnen slaan, echt. Kap eens met die reclame voor Lubach!”

De presentatoren van het programma bleven beduusd achter: „Martijn is een vaste luisteraar, hij belt vaker vanuit de cabine. Ik heb het idee dat hij niet zo’n hele grote fan is van Arjen Lubach. Persoonlijk vind ik het hartstikke leuk”, zei presentator Jurgen van den Berg.

Lubach had op dat moment ook de radio aan staan en zo’n gefrustreerde luisteraar kon hij natuurlijk niet over zich heen laten gaan. „Arme, arme trucker Martijn”, begint hij de uitzending van zondag. „Hij vindt mij heel stom, maar ik hem niet. Ik bedoel: dit liedje is er ook niet voor niets.”

Martijn en Arjen horen bij elkaar

Daarna tovert hij een microfoon tevoorschijn en begint hij, onder ‘begeleiding’ van flinke autotune, te zingen. „Uit het zuiden komt een vriend, uit het noorden nummer twee. De een werkt op een vrachtwagen, de ander op tv. Trucker Martijn en Arjen Lubach, het klinkt misschien wat raar. Trucker Martijn en Arjen Lubach, ze horen bij elkaar.” Een geanimeerde Martijn en Arjen wagen ondertussen een dansje met elkaar.

Trucker Martijn kon gisteren bijna niet slapen door alle berichten die binnenkwamen na de uitzending. „Voor het eerst van mijn leven moest ik lachen om Lubach”, vertelt hij vanmorgen op Radio 1. Nog steeds is hij geen fan van de presentator, maar hij zegt wel onder de indruk te zijn van de montage van het programma (die gepaard ging met het nummer). „We leven in een vrij land, dus ik respecteer iedereens mening.”

Bekijk hieronder het fragment terug: