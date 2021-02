Lubach geeft stemadvies in Zondag Met Lubach: ‘Extreem belangrijk’

De verkiezingen komen eraan, zoals we allemaal weten. Sinds kort kun je ook weer de Stemwijzer invullen. Tegenwoordig gaan steeds meer dingen digitaal, en daar komen ook een hoop moeilijkheden bij kijken. Daarom gaf Arjen Lubach je tijdens Zondag Met Lubach belangrijk stemadvies. Twitter smult ervan.



Arjen Lubach is een national treasure — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) February 7, 2021

Het zal je niet ontgaan zijn: de datalek(ken) bij de GGD. Gegevens van mensen die getest waren, lagen op straat. Maar het blijft niet bij de GGD: ook de Europese Unie heeft de digitale zaakjes niet helemaal op orde. Zo lukte het techjournalist Daniël Verlaan om in te breken bij een geheim overleg van de Raad Buitenlands Zaken. En daar hoefde hij helemaal niet zo veel moeite voor te doen.

Digibetocratie

Dus, zegt Lubach, we leven in een digibetocratie. Ons land wordt gerund door mensen „die geen reet snappen van digitale veiligheid”. De Tweede Kamer beaamt dat zelfs: zo zei een Kamerlid dat de Tweede Kamer „niet goed is toegerust voor deze taak”. Met ‘deze taak’ spreekt ze over digitalisering, want „digitalisering betekent ongekende kansen, maar ook ongekende risico’s voor onze veiligheid”. Lubach: „De digitale kennis van Kamerleden is zo slecht dat ze hun werk niet goed kunnen doen.”

Dat bleek ook over de uitleg van minister Hugo de Jonge over de datalekken bij de GGD. „Tegen dit soort misdaden is geen kruid gewassen.” Het vreemde is dat ‘hackers’ helemaal geen moeite hoefden te doen om de gegevens te verzamelen. Er stond namelijk gewoon een exportknop bij, waarmee kwaadwillenden hele lijsten aan informatie konden downloaden.



Terechte aandacht voor #digibetocratie bij #ZondagMetLubach. Zorgerlijk kennisgebrek anno 2021.

Bijkomend probleem; kamerleden met enige IT-kennis verlaten de TK in maart a.s.

Zo is VVD-er @Jan_Middendorp IT-politicus van 2020 geworden maar verlaat hij de TK. Waarom is dat @VVD? pic.twitter.com/x91U9NWfqg — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 14, 2021

Lubach: stem op mensen met verstand van ICT

En dus geeft Lubach je een belangrijk stemadvies: stem op mensen met kennis van digitale veiligheid en ICT. Twitter smult daarvan, en gebruikers onderstrepen nog maar eens waarom dat advies zo belangrijk is. „Lubach snijdt hier een extreem belangrijk onderwerp aan”, schrijft Michel.



Lubach snijdt hier een extreem belangrijk onderwerp aan. Niet alleen op Nederlands niveau een probleem, ook Europees.

Maar ja, politiek gaat vooral op de vorm en om scoren, en als het om de inhoud gaat vluchten politici en laten ze ambtenaren het vuile werk doen. https://t.co/bsLsSazDNS — 🅼🅸🅲🅷🅴🅻 (@furanity) February 14, 2021

Een politicus vraagt zich af of hij al zijn computerskills nu ook op zijn cv moet zetten. Het leek hem niet relevant voor een politicus, maar nu twijfelt hij toch. Lubach reageert: „Zeker doen! Dat was ongeveer precies het hele punt van het verhaal.”



Zeker doen! Dat was ongeveer precies het hele punt van het verhaal. #digibetocratie #ZondagMetLubach https://t.co/DWKpHxHVaS — Arjen H. Lubach (@arjenlubach) February 15, 2021

Digibeter

In het item haalt Lubach ook een paar partijen aan die het wél goed doen. Zoals de Piratenpartij en Volt. Zij nemen het probleem volgens hem wel serieus. „Maar zij hebben nog niet de kwaliteitsstempel van een partij die de vorige keer in de Kamer ook alles heeft mogen verneuken”, zegt Lubach. Volgens de presentator is de digibetocratie een van de belangrijkste problemen van de huidige tijd, en daar kunnen wij met z’n allen wat aan doen. Je hoeft niet eens op een andere partij te stemmen, je kunt ook bij je standaard partij navragen wie op de lijst het meeste verstand heeft van ICT-zaken.

„Zo maken we Nederland met z’n allen een klein stukje digibeter.”



